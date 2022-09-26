Более 6 миллионов за сутки: украинцы собрали помощь для лечения покалеченного защитника "Азовстали"

Сбор средств закрывают, так как удалось собрать гораздо больше, чем планировалось

Украинцы всего за один день собрали более 6,6 миллиона гривен на операцию для вернувшегося из плена защитника Азовстали, морпеха Михаила Дианова.

Как сообщает hromadske, сестра Михаила Алена Лаврушко рассказала, что морпех вернулся домой истощенным из-за недоедания и ранения. После этого она решила открыть сбор средств на реабилитацию брата, который должен сначала набрать вес, а затем лечь на операционный стол.

У Дианова не срослась рука, в ней не хватает 4 сантиметров кости.

Отмечается, что за сутки лишь на счет "Монобанка" его сестра получила более 6,6 миллиона гривен помощи для военнослужащего, хотя изначально целью было 500 тысяч. При этом были открыты и другие счета. Теперь же Лаврушко говорит, что сбор средств будет закрыт.

42-летний Михаил уроженец Тернопольской области, в жизни он мечтал стать бас-гитаристом, но в итоге пошел в армию. После начала полномасштабного вторжения россии, он оказался на "Азовстали", где получил ранение.

Пока украинский защитник находился в плену, информации о нем родня не получала.

Как сообщалось ранее, 21 сентября, стало известно, что Украина провела масштабный обмен пленными с россией, в ходе которого домой вернулись легендарные защитники завода "Азовсталь" в Мариуполе. Дианов вернулся вместе с ними.