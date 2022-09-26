Сотні убитих окупантами українців: Зеленський повідомив про знайдені нові масові поховання в Ізюмі

У маленькому місті виявлено дві нові братські могили

У звільненому від російських нелюдів місті Ізюмі в Харківській області знайдено ще два масові поховання вбитих мешканців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS.

"Сьогодні я отримав додаткову інформацію. Знайшли ще дві братські могили, великі могили з сотнями людей. Йдеться про маленьке містечко Ізюм, ви ж знаєте? У маленькому містечку ще дві братські могили. Ось що відбувається", — сказав він.

У зв’язку з жахливою знахідкою Зеленський заявив, що вважає санкції проти росії справедливими і наполягає, що світ має продовжувати тиск на режим Путіна.

Ексгумація тіл під Ізюмом

Нагадаємо, 23 вересня перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Сергія Пантелєєва повідомив, що в процесі ексгумації поліцією було піднято з землі 427 тіл українців, з яких 202 — це тіла жінок, 189 тіл чоловіків, 5 — дітей. Також у братській могилі у цьому місті було виявлено 21 тіло українських військовослужбовців. За даними, 99% жертв російського терору, виявлених після звільнення Ізюма, мають ознаки насильницької смерті. Під час тимчасової окупації у місті діяла тотальна система залякування та терору місцевого населення. Там було виявлено 7 цвинтарів, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.