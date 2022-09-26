"Між Стефаном та Стефанією": синоптики здивували прогнозом погоди на найближчі 30 днів

На подив багатьох українців, тепло затримається в деяких областях ще на місяць — хто б міг цього очікувати?

Відповідно до прогнозу синоптиків, в Україні з понеділка, 26 вересня, розпочинається підвищення температури повітря.

Крім того, ситуація стає "цікавішою" через те, що наша країна найближчими днями опиниться між двома атмосферними утвореннями – антициклоном Стефаном над східним Чорномор’ям та циклоном Стефанія над Скандинавією.

Про це пише у своєму Facebook Наталія Діденко.

"Нам будуть ближчі і природніші західні тенденції, і ім’я Стефанія для всіх українців особливе — тому 26 вересня атмосферні фронти зумовлять у більшості областей періодичні дощі ", — вважає синоптик.

Водночас, за інформацією фахівця, у південній частині країни буде відносно сухо.

Погода в Україні у понеділок, 26 вересня

26 вересня у південній частині України та на сході максимальна температура повітря сягатиме +19+24 градусів. На решті території протягом дня передбачається +13+18 градусів.

У Києві завтра набігають знову хмари, є дощ. Вдень у понеділок стовпчики термометрів коливатимуться близько +13, +14 градусів, вважає фахівець.

Погода у Києві на початку тижня

Надалі на новому тижні очікується дуже тепла погода, починаючи з понеділка-вівторка, до +20+25, а іноді й до +27 градусів. На півночі та заході буде свіжіше, але без будь-яких відчутних холодів.

Погода в Україні у вівторок, 27 вересня

Такий висновок підтверджують і синоптики на сайтах, присвячених погоді.

Так, у столиці порівняно тепла погода протримається до 23 жовтня.

Погода у Києві на місяць

У Центрі країни "теплий період" завершиться "аж" 27 жовтня.

Тілі дні в Центрі стоятимуть ще місяць

На Заході та Півдні буде приблизно така сама погода.

Погода в західних областях на місяць

Погода на Півдні на найближчі 30 днів

І подібна "погода благодать" триватиме приблизно до 11 жовтня, після чого розпочнеться сезон холодних осінніх дощів і навіть мокрого снігу.