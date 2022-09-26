"Между Стефаном и Стефанией": синоптики удивили прогнозом погоды на ближайшие 30 дней

К удивлению многих украинцев, тепло задержится в некоторых областях еще на месяц — кто бы мог этого ожидать?

В соответствии с прогнозом синоптиков, в Украине с понедельника, 26 сентября, начинается повышение температуры воздуха.

Кроме того, ситуация становится более "интересной" из-за того, наша страна в ближайшие дни окажется между двумя атмосферными образованиями – антициклоном Стефаном над восточным Черноморьем и циклоном Стефания над Скандинавией.

Об этом пишет в своем Facebook Наталья Диденко.

"Нам будут более близки и более естественны западные тенденции, и имя Стефания для всех украинцев особенное — поэтому 26 сентября атмосферные фронты обусловят в большинстве областей периодические дожди", — полагает синоптик.

В то же время, по информации специалиста, в южной части страны будет относительно сухо.

Погода в Украине в понедельник, 26 сентября

26 сентября в южной части Украины и на востоке максимальная температура воздуха будет достигать +19+24 градусов. На остальной территории в течение дня предполагается +13+18 градусов.

В Киеве завтра набегут снова облака, есть вероятность дождя. Днем в понедельник столбики термометров будут колебаться около +13, +14 градусов, считает специалист.

Погода в Киеве в начале недели

В дальнейшем на новой неделе можно ждать очень теплой погоды, начиная с понедельника-вторника, до +20+25, а иногда и до +27 градусов. На севере и западе будет свежее, но без каких-либо ощутимых холодов.

Погода в Украине во вторник, 27 сентября

Такой вывод подтверждают и синоптики на сайтах, посвященных погоде.

Так, в столице сравнительно теплая погода продержится до 23-го октября.

Погода в Киеве на месяц

В Центре страны "теплый период" завершится "аж" 27-го октября.

Теллые дни в Центре будут стоять еще месяц

На Западе и на Юге будет примерно такая же погода.

Погода в западных областях на месяц

Погода на Юге на ближайшие 30 дней

И такая "погодная благодать" продлится примерно до 11-го октября, после чего начнется сезон холодных осенних дождей и даже мокрого снега.