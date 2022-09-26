Тимошенко подала до суду на МЗС: що нардепка вимагає від відомства

Парламентарі повинні були повернути паспорти до МЗС після повернення з робочої поїздки, проте не зробили цього

Народна депутатка Юлія Тимошенко, котра є лідером партії "Батьківщина", спільно зі своїм колегою нардепом Григорієм Немирею судиться з Міністерством закордонних справ. Політики подали позов із вимогою повернути їм дипломатичні паспорти, які у серпні цього року були анульовані.

Як у понеділок, 26 вересня, повідомило видання Kyiv Independent, посилаючись на матеріали суду, МЗС позбавило Тимошенко та Немирю їх дипломатичних паспортів, адже ті, після робочої поїздки за кордон не повернули їх відомству у 10-денний термін, як того вимагає чинне законодавство.

Наразі ж парламентарі закликають суд примусити Міністерство закордонних справ повернути їм анульовані дипломатичні документи. Крім того, у позові йдеться про те, щоб МЗС скасувало норму, котра передбачає повернення паспортів в обов'язковому порядку на момент, коли нардепи не перебувають у відрядженні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 5 серпня Міністерство закордонних справ України прийняло рішення анулювати дипломатичні паспорти 225 народним депутатам, які після повернення зі своїх офіційних відряджень не здали відповідні документи. Це було зроблено за ініціативи українського президента Володимира Зеленського через порушення нардепами режиму використання дипломатичних паспортів. Тобто таким чином народні обранці використовували документи не за призначенням, намагаючись завдяки їм у пришвидшеному режимі перетинати державний кордон.