Тимошенко подала в суд на МИД: что нардеп требует от ведомства

Парламентарии должны были вернуть паспорта в МИД по возвращении из рабочей поездки, однако не сделали этого

Народная депутат Юлия Тимошенко, которая является лидером партии "Батькивщина", совместно со своим коллегой нардепом Григорием Немырей судится с Министерством иностранных дел. Политики подали иск с требованием вернуть им дипломатические паспорта, которые в августе этого года были аннулированы.

Как в понедельник, 26 сентября, сообщило издание Kyiv Independent, ссылаясь на материалы суда, МИД лишил Тимошенко и Немыря их дипломатических паспортов, ведь те, после рабочей поездки за границу не вернули их ведомству в 10-дневный срок, как того требует действующее законодательство.

Пока же парламентарии призывают суд заставить Министерство иностранных дел вернуть им аннулированные дипломатические документы. Кроме того, в иске говорится о том, чтобы МИД отменил норму, предусматривающую возврат паспортов в обязательном порядке на момент, когда нардепы не находятся в командировке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 5 августа Министерство иностранных дел Украины приняло решение аннулировать дипломатические паспорта 225 народным депутатам, которые по возвращении из своих официальных командировок не сдали соответствующие документы. Это было сделано по инициативе украинского президента Владимира Зеленского из-за нарушения нардепами режима использования дипломатических паспортов. То есть, таким образом, народные избранники использовали документы не по назначению, пытаясь благодаря им в ускоренном режиме пересекать государственную границу.