Долар по 50? Експерт пояснив, чи варто боятися суттєвого здорожчання валюти

Останнім часом ситуація на валютному ринку країни залишається вкрай нестабільною

На кінець 2023 року уряд заклав у державний бюджет проєкт, згідно з яким курс долара в Україні сягне позначки у 50 гривень. Проте це лише технічний показник, тож побоюватися суттєвого здорожчання українцям не радять.

Як у своєму інтерв'ю для видання "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, курс американської валюти, який був закладений у держбюджет на наступний рік, не є цільовим показником для Нацбанку або готівкового ринку. За словами експерта, це абсолютно технічний показник.

Крім того, представник НБУ переконаний, що оголошення курсу на 2023 рік зіграло свою несприятливу психологічну роль, мовляв, при тому, що фактично це просто розрахунковий показник, який ніяким чином не визначає ситуацію на ринку.

"На нашу думку, краще відійти від практики публікації курсу в бюджеті на кінець року та публікувати середній прогнозний курс", — пояснив Гелетій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку фінансових аналітиків вже у жовтні курс долара повинен зрости у ціні. Водночас голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин переконаний, що точно вбачає у ситуації, що склалася, добрий знак для національної валюти. Мовляв, попри нестабільність, котра останнім часом спостерігається на валютному ринку, Національний банк України все ж контролює ситуацію.