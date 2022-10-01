Доллар по 50? Эксперт объяснил, стоит ли бояться существенного подорожания валюты

В последнее время ситуация на валютном рынке страны остается крайне нестабильной.

К концу 2023 года правительство заложило в государственный бюджет проект, согласно которому курс доллара в Украине достигнет отметки в 50 гривен. Однако это лишь технический показатель, так что опасаться существенного подорожания украинцам не советуют.

Как в своем интервью для издания "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, курс американской валюты, заложенный в госбюджет на следующий год, не является целевым показателем для Нацбанка или наличного рынка. По словам эксперта, это абсолютно технический показатель.

Кроме того, представитель НБУ убежден, что объявление курса на 2023 год сыграло свою неблагоприятную психологическую роль, мол, при том, что фактически это просто расчетный показатель, никак не определяющий ситуацию на рынке.

"По нашему мнению, лучше отойти от практики публикации курса в бюджете на конец года и публиковать средний прогнозный курс", — пояснил Гелетий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению финансовых аналитиков, уже в октябре курс доллара должен вырасти в цене. В то же время председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин убежден, что точно видит в сложившейся ситуации хороший знак для национальной валюты. Мол, несмотря на нестабильность, которая в последнее время наблюдается на валютном рынке, Национальный банк Украины все же контролирует ситуацию.