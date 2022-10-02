Резонансні нюанси обміну Медведчука та трагедія в Індонезії: 6 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Попри чудові новини з фронту на Донбасі, ворог не припиняє терор та ракетні обстріли міст України.

"Телеграф" зібрав найважливіші новини на ранок неділі, 2 жовтня.

Нові атаки ворога

Вночі окупанти атакували Кривий Ріг дроном-камікадзе — влучили по об'єкту цивільної інфраструктури, повідомив мер Олександр Вілкул.

Вранці серія вибухів прогримала в Запоріжжі, влада підтвердила прильоти на території міста та на околицях, інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Що там на фронті?

Президент рф володимир путін ймовірно зараз більше зацікавлений, аби утримати окупаційний режим на території Запорізької та Херсонської областей, а не укріпити позиції росіян на Луганщині. Про це свідчить поразка в Лимані, вважають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

В цілому лінія фронту зараз виглядає приблизно так:

Карта бойових дій на Донбасі 02.10.2022

МАГАТЕ їде до Києва та москви

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Україну та росію, візит є частиною поточних зусиль щодо якнайшвидшого впровадження зони ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС в Енергодарі.

Деталі обміну "Азовців"

ФСБ побоювалася суспільного резонансу в росії та заперечувала обмін захисників Маріуполя на кума путіна Віктора Медведчука, проте президент рф на цьому наполягав.

Посередником між головою ФСБ та головою ОП Андрієм Єрмаком був російський олігарх Роман Абрамович, пише Washington Post.

Трагедія в Індонезії

На футбольному матчі в Індонезії після поразки однієї з команд фанати влаштували заворушення, — загинуло щонайменше 129 людей.

Ситуація в Чорному морі

росія зменшила корабельне угруповання до восьми одиниць, проте вони тримають на озброєні 24 ракети типу "Калібр", — повідомляє ОК "Південь".

Оперативно слідкувати за подіями дня з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 221: росія загрожує ядерною зброєю, а ЗСУ знищують окупантів біля Лиману.