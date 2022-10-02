Голівуд нервово курить осторонь: росіяни влаштували екшн з таємними "балонами" на лінії фронту (відео)

Версія із хімічною зброєю не підтвердилася

Таємничі балони окупантів у Херсонській області, які вже викликали побоювання щодо підготовки до застосування хімічної зброї проти України, насправді виявилися "реквізитом" до чергового пропагандистського ролика про чергові "славні перемоги".

Як повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, з’ясувалося, що ті самі "балони" виявилися бойовими частинами морських протидесантних мін.

За його словами, після цього почали надходити припущення, що така конструкція створюється для того, щоб створити мінні загородження в місцях можливого контрнаступу ЗСУ або те, що росіянам ліньки копати окопи руками, а тому в хід йде піротехніка. Але правда виявилася зовсім несподіваною.

Цаплієнко зазначив, що 24 тонни боєприпасів було зарито в землю для того, щоб зняти чергове відео, про те, як росіяни нібито "перемагають" український склад боєприпасів.

"Голлівуд пішов стріляти у когось цигарку, щоб нервово покурити осторонь", — резюмував журналіст.

Як повідомлялося раніше, інформація про закладання цих мін з’явилася в мережі 1 жовтня, тоді деякі розпізнали в них балони, в яких можуть бути отруйні речовини на кшталт аміаку або хлору.

Попри те, що цю версію зрештою було спростовано, проте під час вторгнення окупанти вже вдавалися до використання сльозогінного газу в Маріуполі.