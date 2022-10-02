Голливуд нервно курит в сторонке: россияне устроили экшен с тайными "баллонами" на линии фронта (видео)

Версия с химическим оружием не подтвердилась

Таинственные баллоны оккупантов в Херсонской области, которые уже вызвали опасения о подготовке к применению химического оружия против Украины, на самом деле оказались "реквизитом" к очередному пропагандистскому ролику об очередных "славных победах".

Как сообщил в своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко, выяснилось, что те самые "баллоны" оказались боевыми частями морских противодесантных мин.

По его словам, после этого начали поступать предположения, что такая конструкция создается для того, чтобы создать минные заграждения в местах возможного контрнаступления ВСУ или то, что россиянам лень копать окопы руками, а потому в ход идет пиротехника. Но правда оказалась совсем неожиданной.

Цаплиенко отметил, что 24 тонны боеприпасов были зарыты в землю для того, чтобы снять очередное видео, о том, как россияне якобы "побеждают" украинский склад боеприпасов.

"Голливуд пошел стрельнуть у кого-то сигарету, чтобы нервно покурить в сторонке", — резюмировал журналист.

Как сообщалось ранее, информация о закладывании этих мин появилась в сети 1 октября, тогда некоторые распознали в них баллоны, в которых может содержаться ядовитые вещества вроде аммиака или хлора.

Несмотря на то, что эта версия в конечном итоге была опровергнута, однако во время вторжения оккупанты уже прибегали к использованию слезоточивого газа в Мариуполе.