"Мокрий" початок тижня та "натяки" на бабине літо: синоптики розповіли, коли в Україну прийде довгоочікуване тепло

Погоду поки що визначає циклон із атмосферними фронтами, який "крутиться неподалік"

Відповідно до прогнозів метеорологів, перші дні жовтня будуть дуже прохолодними.

"Понеділок, 3 жовтня, в Україні буде вологим. Тому що циклон з атмосферними фронтами поки що крутиться неподалік", — пише синоптик Наталія Діденко.

За її інформацією, дощі найімовірніші у західних, північних, місцями у центральних областях. На сході України дощі пройдуть лише на Харківщині, а ось у південній частині вдень буде з проясненнями, а вже ввечері там буде невеликий дощ. Вітер очікується західний, північно-західний, 5-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря найнижчою передбачається в північних і західних областях +9+13 градусів, найвищою в південній частині +17+21 градус. На решті території +11+17 градусів.

У Києві початок тижня буде з дощем та холодною погодою, протягом дня максимально +11 градусів. Та ще з поривчастим північно-західним вітром.

Попередження житям столичної області

При цьому синоптик не забула додати частинки оптимізму у своє повідомлення.

"А от якщо ви щось плануєте робити на відкритому повітрі, то чудовими обіцяють бути дні з 6 по 10 жовтня – сухі, можливо навіть сонячні та теплі. Натяк на бабине літо!", — зазначає вона.

Свою колегу підтримує народний синоптик Стас Щедрін.

"Довгоочікуване потепління вже на порозі", — стверджує експерт погодних явищ.

Щедрін впевнений, що починаючи з 5 жовтня і до 10-12 числа, по всій Україні погодні умови стабілізуються, очікується повне припинення опадів у всіх областях, і настане тепла та ясна погода, всюди стовпчики термометрів покажуть від +6+10 ночами, Карпатах -2+3, і до +18+22 в денний час, коротко кажучи, настане справжнє бабине літо зі стійким теплом і без хмарного неба.

Народного синоптика охоче підтримують колеги із сайтів про погоду.

Згідно з їх прогнозами, у Києві та області з середи розпочнеться підвищення температури повітря, і тепло триматиметься практично до Покрови (14 жовтня).

Погода в Києві та області

Водночас у Львові буде холодніше на пару градусів, але також відносно тепло та комфортно.

Погода в західних областях

Лідером з тепла продовжує залишатися Центр країни – тут стабільне тепло і набагато більше сонця.

Такою буде погода в Центрі

Першість же днями без дощів належить південним областям – дощі до них завітають лише у другій половині місяця.

Прогноз погоди на Півдні

Загалом жовтень буде справді унікальним місяцем і порадує українців теплом. При цьому навіть не хочеться думати, що наприкінці місяця можливі сильні дощі і навіть сніг – але, можливо, в Україну знову завітає несподіваний циклон або антициклон, і змінить синоптичні прогнози на краще.