"Мокрое" начало недели и "намеки" на бабье лето: синоптики рассказали, когда в Украину придет долгожданное тепло

Погоду пока что определяет циклон с атмосферными фронтами, который "крутится неподалеку"

В соответствии с прогнозами метеорологов, первые дни октября будут весьма прохладными.

"Понедельник, 3 октября, в Украине будет влажным. Потому что циклон с атмосферными фронтами пока крутится неподалеку", — пишет синоптик Наталья Диденко.

По ее информации, дожди наиболее вероятны в западных, северных, местами в центральных областях. На востоке Украины дожди пройдут только на Харьковщине, а вот в южной части днем ​​будет с прояснениями, а уже вечером там пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается западный, северо-западный, 5-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха самой низкой предполагается в северных и западных областях +9+13 градусов, самой высокой в ​​южной части +17+21 градус. На остальной территории +11+17 градусов.

В Киеве начало недели будет с дождем и холодной погодой, в течение дня максимально +11 градусов. Да еще с порывистым северо-западным ветром.

Предупреждение житлям столичной области

При этом синоптик не забыла добавить частичку оптимизма свое сообщение.

"А вот если вы что-то планируете делать на открытом воздухе, чудесными обещают быть дни с 6 по 10 октября – сухие, возможно даже солнечные и теплые. Намек на бабье лето!", — отмечает она.

Свою коллегу поддерживает и народный синоптик Стас Щедрин.

"Долгое ожидаемое потепление уже на пороге", — утверждает знаток погодных явлений.

Щедрин уверен, что начиная с 5 октября и до 10-12 числа, по всей Украине погодные условия стабилизируются, ожидается полное прекращение осадков в всех областях, и наступит теплая и ясная погода, повсюду столбики термометров покажут от +6+10 по ночам, в Карпатах -2+3, и до +18+22 в дневные часы, коротко говоря, наступит настоящее бабье лето с устойчивым теплом и без облачным небом.

Народного синоптика охотно поддерживают коллеги с сайтов о погоде.

Согласно их прогнозам, в Киеве и области со среды начнется повышение температуры воздуха, и тепло будет держаться практически до Покрова (14 октября).

Погода в Киеве и области

В то же время во Львове будет холоднее на пару градусов, но тоже относительно тепло и комфортно.

Погода в западных областях

Лидером по теплу продолжает оставаться Центр страны – здесь стабильное тепло и намного больше солнца.

Такой погода будет в Центре

Первенство же по дням без дождей принадлежит южным областям – дожди к ним пожалуют только во второй половине месяца.

Прогноз погоды по Югу

В целом октябрь будет действительно уникальным месяцем, и порадует украинцев теплом. При этом даже не хочется думать, что в конце месяца возможны сильные дожди и даже снег – но, возможно, в Украину снова пожалует нежданный циклом или антициклон, и изменит синоптические прогнозы в лучшую сторону.