"Концепція оборонної війни": Подоляк назвав цілі росіян, по яким ЗСУ може бити цілком законно

В Офісі президента кажуть, що західні партнери також згодні з оборонною стратегією України

Після заяви Пентагону про те, що Україна отримає зброю, яка здатна діставати по військових об'єктах в окупованому росіянами Криму, російська влада почала битися в істериці. Однак, в Офісі президента України пішли далі й озвучили законні цілі для атак українських військових.

Про це у середу, 5 жовтня, написав у власному Twitter-акаунті радник голови ОП Михайло Подоляк. За його словами, наші Сили оборони абсолютно законно можуть атакувати будь-які цілі ворожої армії на тимчасово окупованих нею територіях України.

"Будь-які російські об’єкти на окупованій території є законними військовими цілями для атаки Збройними силами України. Будь-який контрнаступ та деокупація територій підпадає під концепцію оборонної війни", — написав він.

Подоляк додав, що така позиція — це аксіома як для керівництва України, так і для наших союзників.

Нагадаємо, що наразі активний контрнаступ Збройних сил України триває майже на усіх напрямках. Станом на ранок середи, 5 жовтня, стало відомо, що українські військові офіційно почали звільняти від російських окупантів території Луганської області. ЗСУ вже взяли під контроль кілька населених пунктів та проводять там зачистку від росіян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські військові також продовжують успішно просуватися на Херсонщині, змушуючи росіян відступати до самого Херсона.