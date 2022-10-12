ЗСУ просуваються на Херсонщині та звільняють села: актуальні карти боїв в Україні

Ситуація на фронті напружена, але контрольована

Українські військові продовжують контрнаступ навіть поки що Україна під масштабними ракетними ударами з боку росії. На Херсонщині українські військові продовжують систематично ліквідувати військових рф, техніку та об’єкти в тилу. Також є дані про продовження контрнаступної операції.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, українські військові продовжують деокупацію на схід від річки Оскіл у бік Кремінної та Сватового. Ворог при цьому атакує на Донеччині.

Військова ситуація на 12 жовтня помітна на карті — українські військові просуваються.

Карта боїв в Україні

Схід України

Росіяни заявили про удари українських сил у Харківській та Луганській області у межах 15-20 км від Сватового. Окупанти бояться, що ЗСУ готуються до штурму на ще одному напрямку — під Куп’янськом на лінії Первомайське-Киселівка, а також, що на Сватове та Кремінну готується масштабний наступ. Українські збройні сили не повідомляли про активізацію дій у цьому напрямку.

Карта контрнаступу на сході

На Донеччині ворог намагається прорватися в районі Бахмута, а також на північний схід і південь від нього. Також під атакою район Первомайського на захід від Авдіївки.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Українські військові зберігають оперативну мовчанку, але російські заявляють про атаки щодо їхніх позицій на півночі та заході Херсонської області. ЗСУ знищують системи ППО та місця дислокації окупантів на півдні України. За останніми даними від ОК "Південь", українськими військами закріплено успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного у Бериславському районі. Українські Сили оборони завдали 9 авіаційних ударів переважно армійською авіацією по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Бериславщині та Миколаївському районі. Знищено склад боєприпасів неподалік Дудчан і пункт управління та вузол зв’язку в районі Суханового. Істотно пошкоджено 2 ворожі самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та БТР.

Карта контрнаступу на півдні України

Як раніше повідомляв "Телеграф", через ракетну атаку по Україні союзникам довелося переглянути поставки озброєння в Україну і додати до списків системи ППО. Зокрема, США прискорюють передачу Україні ППО NASAMS.