США прискорять постачання систем ППО: коли вони будуть в Україні

У Вашингтоні зацікавлені у прискоренні постачання ППО Україні

Україна отримала від США ще чотири додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS, а тепер роботи йдуть над прискоренням постачання ППО NASAMS.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Вашингтон працює над прискоренням постачань систем протиповітряної оборони.

За його словами, процес доставки вже розпочався і буде завершено "найближчим часом". Він не став говорити, коли саме буде завершено правочин, але зазначив, що США зацікавлені в прискоренні темпів передачі потрібного Україні озброєння.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Твіттері поінформував, що Україна вже отримала від США чотири додаткові РСЗВ HIMARS.

За його словами, цю допомогу було отримано напередодні нової зустрічі у форматі Рамштайн, яка пройде 12 жовтня, а за підсумками переговорів прийде більше військової допомоги.

Як повідомлялося раніше, вранці 10 жовтня Україна зазнала сильного ракетного обстрілу, який можна порівняти з обстрілом 24 лютого. Внаслідок цього постраждала низка українських міст, включаючи і Київ. За даними міністра енергетики України Германа Галущенка, ударами 10 та 11 жовтня було пошкоджено близько 30% енергетичної інфраструктури країни.