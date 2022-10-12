США ускорят поставки систем ПВО: когда они будут в Украине

В Вашингтоне заинтересованы в ускорении поставок ПВО Украине

Украина получила от США еще четыре дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS, а теперь работы идут над ускорением поставок ПВО NASAMS.

Как сообщает CNN, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон работает над ускорением поставок систем противовоздушной обороны.

По его словам, процесс доставки уже начался и будет завершен "в ближайшее время". Он не стал говорить, когда именно будет завершена сделка, но отметил, что США заинтересованы в ускорении темпов передачи нужного Украине вооружения.

Вместе с тем министр обороны Украины Алексей Резников в своем Твиттер проинформировал, что Украина уже получила от США четыре дополнительные РСЗО HIMARS.

По его словам, эта помощь была получена накануне новой встречи в формате Рамштайн, которая пройдет 12 октября, а по итогу переговоров последует больше военной помощи.

Как сообщалось ранее, утром 10 октября Украина подверглась сильному ракетному обстрелу, сопоставимому с обстрелом 24 февраля. В результате этого пострадал ряд украинских городов, включая и Киев. Согласно данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, ударами 10 и 11 октября было повреждено около 30% энергетической инфраструктуры страны.