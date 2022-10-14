"Ніщо нас не зупинить": Зеленський та Залужний потужно привітали захисників та захисниць України (відео)

Цей день є найважливішим святом воїнів

Щорічно в Україні святкують День захисників і захисниць 14 жовтня. Цього року це свято набуло ще більшого значення через повномасштабне вторгнення росії та щоденну оборону українських територій воїнами Збройних сил. У честь цього бійців гідно вітають найвищі посадовці.

Президент України Володимир Зеленський опублікував сильне відео з кадрами боїв українських воїнів проти російських загарбників та звільнення територій. Він зазначив, що вони "змінили своє життя, щоб не змінилося наше".

"Дякуємо усім, хто бився за Україну в минулому. І усім, хто б’ється за неї тепер. Усім, хто перемагав тоді. І усім, хто неодмінно переможе зараз. Переможе так, що це увінчає успіхом боротьбу багатьох поколінь нашого народу. Народу, який завжди хотів найбільше одного – волі. Для себе. І для своїх дітей", — йдеться в повідомленні президента.

Відео з привітанням

Привітання Зеленського

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також привітав українських воїнів зі святом. Він зазначив, що цього року українці показали, що значить бути сміливими і виборювати власну свободу.

"У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії. А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас. Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас", — підкресли Залужний.

Привітання Залужного

Як повідомляв "Телеграф" раніше, День захисників і захисниць України не випадково святкується саме 14 жовтня. Крім того, у цей день є кілька пов'язаних свят.