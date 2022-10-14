Донати та не тільки: топ-6 порад для тих, хто хоче віддячити захисникам України

Наші захисники та захисниці мають відчувати підтримку кожного українця

На захисті України стоять мільйони людей, і це не лише воїни ЗСУ, а й всі ті, хто ризикує життям заради Батьківщини. У цей святковий день вони просять не вітати їх фразами на кшталт "Ну що там?" та "Коли все закінчиться?", а радше розраховують на підтримку кожного, хто знаходиться в тилу.

Сьогодні ми розкажемо, як підтримати наших захисників та віддячити їм за спокійні дні та ночі.

Донати гарно знімають стрес

Феномен українського волонтерства колись точно вивчатимуть у підручниках з історії. Опитування КМІС у серпні показали, що 81% українців жертвували гроші на ЗСУ та ще 16% зробили б це, якби була можливість. В умовах падіння доходів населення та 30% інфляції волонтерам вдається збирати на неймовірні (здавалось би) речі: то 600 мільйонів на "Байрактари", які врешті "виявились" супутником, то сто мільйонів на ловця іранських "шахідів" .

Український волонтерський рух так дратує російсько-фашистських пропагандистів, що ті навіть запускають кампанії з його дискредитації. Але ми пам’ятаємо, для чого така велика робота, тому донатьте великим і маленьким фондам, допомагайте знайомим волонтерам, яким ви довіряєте. Все для фронту, все для перемоги!

Допомагати воїнам можна не лише через волонтерів, а й власними силами, вміннями та досвідом. Не маєш грошей, але вмієш варити буржуйки? Чудово, зараз саме час! Вмієш організовувати заходи — круто, зроби благодійний вечір. Маєш техніку для зведення інженерних споруд — поцікався у військових, можливо, їм якраз треба твоя допомога!

Сказати ДЯКУЮ так просто і так ТРЕБА!

Напишіть кожному знайомому захиснику і захисниці, як важливо те, що вони роблять! Навіть випадкові люди у військовій формі на вулицях чи у громадському транспорті заслуговують на повагу. Ніщо так не надихає воїнів у визволених ними містах і селах, як щирі вияви радості та вдячності місцевих мешканців.

Подякуйте їм посмішкою, словом або навіть коротким дякую! Це наші воїни і наші захисники, вони цього точно заслужили!

Бережіть інформацію про ЗСУ

Ворог дуже підступний, веде не лише війну на фронті, а й інформаційну. Військові будуть вдячні, якщо інформація про їх переміщення або місце розташування залишиться у секреті.

Головним джерелом новин про перебіг бойових дій повинні залишатися офіційні державні та військові структури. Це важливо, щоб чутливою інформацією або приверненням уваги ворога до неї не нашкодити нашим воїнам. Життя захисників і захисниць важливіше за лайки та репости в соцмережах.

Ветеранам треба підтримка і після повернення з фронту

Війна — це екстремальний досвід, з яким буває потім важко адаптуватися в мирному житті. Тому громада має подбати про своїх героїв, їх родини, допомогти з реабілітацією, лікуванням, працевлаштуванням.

Сім’ї полеглих героїв повинні відчувати міцну опору в суспільстві, вдячному за понесені родинами жертви.

Пам’ятайте, що військові та їхні родини проходять справжнє пекло, на жаль, не всі захисники повертаються додому, а тому вони мають бачити підтримку та розуміння в очах сусіда, товариша та просто перехожого.

Про Героїв треба розповідати

Журналісти, блогери, освітяни, художники та кінематографісти можуть розказати світові правду про боротьбу України зі злом. На відміну від наших ворогів, для українців кожен полеглий Герой важливий. Історія кожного загиблого або вбитого має бути розказана і показана. Світ має знати про героїзм простих українців, щоб у майбутньому ні в кого не було бажання проти нас воювати.

Готуйтесь стати до лав захисників

Сили оборони України великі, але не безмежні. Щодня війна забирає життя та здоров’я наших воїнів. Для того, аби вистояти, захисники та захисниці повинні розраховувати, що у відповідний момент знайдеться той, хто прийде їм на заміну.

Цим кимось можете стати ви. І для такої місії потрібно готувати себе заздалегідь: підтримувати належну фізичну форму, набувати нових знань і вмінь, важливих у бойових діях.

Наприклад, у великих містах є курси військової підготовки для цивільних, де вас навчать поводженню зі зброєю, тактичній медицині та особливостям знаходження у бойових умовах. Вивчити основи поводження зі зброєю можна також в мережі інтернет, достатньо роликів є на YouTube.

Єднаймося та вітаємо наших захисників і захисниць з їхнім святом!

Матеріал підготовано спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки