Як можуть виїхати з України чоловіки, які мешкають в інших країнах: пояснення

Для цього слід отримати спеціальну відмітку у паспорті

Воєнний стан в Україні все ще не скасували, а це означає що військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покидати межі країни. Однак є певні винятки з правил, які мають бути документально підтверджені. Те ж саме стосується чоловіків, які на постійній основі проживали в інших країнах світу.

Як пояснили у Державній прикордонній службі України, громадянам, які до початку війни проживали за кордоном на постійній основі, дозволено перетин кордону, але за певних умов.

Зокрема, таким особам знадобляться відповідні відмітки у паспортному документі, згідно зі статтею 4 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду громадян України". Таку відмітку ставлять у міграційній службі чи дипломатичній установі України — у ній вказується назва країни і дата.

Додамо, що візи іноземних країн не вважаються підставою для дозволу на виїзд з України, адже вони не підтверджують постійне проживання у цих країнах.

Що стосується чоловіків з подвійним громадянством — України та іншої країни світу. Такі особи вважаються громадянами України до моменту, поки підставу втрати чи припинення громадянства не підтвердять указом Президента України. А це означає, що вони не мають права покидати країну під час воєнного стану тільки на підставі громадянства іншої країни. Вся річ у тому, що Закон України не допускає подвійного громадянства. Тому для виїзду з країни спершу доведеться припинити громадянство України, а тоді перетинати кордон з паспортом громадянина іншої країни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки ще діятиме обмеження виїзду за кордон чоловікам.