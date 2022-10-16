Как могут выехать из Украины мужчины, живущие в других странах: объяснение

Для этого следует получить специальную отметку в паспорте

Военное положение в Украине все еще не отменили, а это значит, что военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать пределы страны. Однако есть некоторые исключения из правил, которые должны быть документально подтверждены. То же касается мужчин, которые на постоянной основе проживали в других странах мира.

Как пояснили в Государственной пограничной службе Украины, гражданам, которые до начала войны проживали за границей на постоянной основе, разрешено пересечение границы, но при определенных условиях.

В частности, таким лицам понадобятся соответствующие отметки в паспортном документе согласно статье 4 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезде граждан Украины". Такая отметка ставится в миграционной службе или дипломатическом учреждении Украины — в ней указывается название страны и дата.

Визы иностранных стран не считаются основанием для разрешения на выезд из Украины, ведь они не подтверждают постоянное проживание в этих странах.

Что касается мужчин с двойным гражданством – Украины и другой страны мира. Такие лица считаются гражданами Украины до момента пока основание потери или прекращения гражданства не подтвердят указом Президента Украины. А это значит, что они не имеют права покидать страну во время военного положения только на основании гражданства другой страны. Все дело в том, что Закон Украины не допускает двойного гражданства. Поэтому для выезда из страны сначала придется прекратить гражданство Украины, а затем пересекать границу с паспортом гражданина другой страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько еще будет действовать ограничение выезда за границу мужчинам.