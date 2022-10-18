Знайшли в обіймах чоловіка: у мережі показали фото вагітної дівчини, яка загинула від ранкового удару дрону по Києву

Через терористичні методи росії продовжують гинути мирні українці

Вранці 17 жовтня окупанти завдали масованого удару іранськими безпілотниками по Києву, внаслідок чого загинула молода подружня пара.

Як з’ясувалося пізніше, загиблою виявилася співробітниця Good Wine на ім'я Вікторія, про що повідомила пресслужба компанії в Інстаграм. Там наголосили, що дівчина працювала сомельє протягом шести років.

"Вона була єдиною дівчиною у відділі, але ніколи не виявляла слабкості, для неї не було складних завдань, викликів. Вона щиро любила вино та свою роботу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тіло співробітниці компанії знайшли у будинку, в який прилетів безпілотник, в обіймах із чоловіком Богданом та котом. Водночас повідомляється, що Вікторія була на шостому місяці вагітності.

"Ми шалено любили Віку. Впевнені, любили і ви. Складно підібрати потрібні слова. Але скажемо фразу Віки, яку вона постійно повторювала: потрібно менше себе шкодувати. Такою сильною ми запам’ятаємо її. Назавжди", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вранці 17 жовтня атаку дронів-камікадзе зазнав не лише Київ, а також вибухи чули в Запоріжжі, Сумській та Дніпропетровській областях.