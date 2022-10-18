Нашли в объятиях мужа: в сети показали фото беременной девушки, погибшей от утреннего удара дрона по Киеву

Из-за террористических методов россии продолжают гибнуть мирные украинцы

Утром 17 октября оккупанты нанесли массированный удар иранскими беспилотниками по Киеву, в результате чего погибла молодая супружеская пара.

Как выяснилось позже, погибшей оказалась сотрудница Good Wine по имени Виктория, о чем сообщила пресс-служба компании в Инстаграм. Там отметили, что девушка работала сомелье в течение шести лет.

"Она была единственной девушкой в ​​отделе, но никогда не проявляла слабости, для нее не было сложных задач, вызовов. Она искренне любила вино и свою работу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что тело сотрудницы компании нашли в доме, в который прилетел беспилотник, в объятиях с мужем Богданом и котом. При этом сообщается, что Виктория была на шестом месяце беременности.

"Мы безумно любили Вику. Уверены, любили и вы. Сложно подобрать нужные слова. Но скажем фразу Вики, которую она постоянно повторяла: нужно меньше себя жалеть. Такой сильной мы запомним ее. Навсегда", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 17 октября атаке дронов-камикадзе подвергся не только Киев, также взрывы слышали в Запорожье, Сумской и Днепропетровской областях.