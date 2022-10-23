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PzH 2000: слабкості та переваги німецької САУ, яку ЗСУ застосовують на фронті (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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PzH 2000 Новина оновлена 23 жовтня 2022, 09:08
PzH 2000

Частину техніки вже було відремонтовано

Українські військові у швидкості мають отримати САУ Panzerhaubitze 2000 – їх пообіцяли передати у міністерстві оборони Німеччини. Німецькі самохідні установки Україна вже не перший місяць використовує на фронті настільки активно, що їм знадобився ремонт.

Техніка, яка постачається Німеччиною та Нідерландами, ремонтувалася в Литві, оскільки виявилася не розрахованою на інтенсивність використання. Як зазначає Defence-ua, за німецькими нормативами інтенсивна експлуатація починається від 100 пострілів на добу, що за можливостей САУ відстрілюється за 12,5 хвилини.

PzH 2000 завдяки автоматизації зарядки дозволяє вести стрілянину з темпом 8-12 пострілів за хвилину. Попри нюанси зі зносом ствола ця САУ залишається однією з найкращих — її ствол завдовжки 52 калібру дозволяє стріляти далі. Саме ця гаубиця поставила світовий рекорд, вистріливши на 56 км снарядом з покращеною аеродинамікою. САУ оснащена гаубицею 155 мм. До особливостей PzH 2000 відносять її маневреність — саме швидкість є її перевагою та майже єдиним засобом захисту, адже броня в ній не найпотужніша.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на полі бою себе проявляє "старенький" — модифікація гармати L118, британська зброя родом із 70-х. На службі ЗСУ є і російське озброєння — трофейні "Мста-С".

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