Україна буде рухатися вперед: у США розповіли, чого очікувати від війни у найближчі 3 місяці

Запорукою вдалого контрнаступу ЗСУ буде надання Україні зброї від західних партнерів

Українські військові вже до кінця цього року відіб'ють у росіян ще більше своїх територій, адже російська армія так і не зробила висновків з власних помилок. Таку думку озвучив старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла США у Брюсселі Бруно Лете в інтерв'ю "24 каналу".

Фахівець спрогнозував, що у найближчі три місяці Україна отримуватиме підтримку від країн Заходу, що дозволить ЗСУ ефективно наступати.

"Щодо України я налаштований оптимістично. Я впевнений, що Україна відіб'є назад все більше своїх територій. Ми вітаємо та радіємо за успіхи українських Збройних Сил. Це, звичайно, буде і надалі можливим, якщо Україна буде мати підтримку зброєю від Заходу", — зазначив співробітник фонду Маршалла.

Також він казав три фактори, які точно вказують на те, що Україні вдасться вигнати окупантів з українських населених пунктів — 1) російська логістика розвалюється; 2) російські збройні сили деморалізовані; 3) ланцюжки постачання розірвані.

"Зараз м'яч на українській половині поля, давайте максимально сконцентруємося на цьому тренді, і будемо намагатися відбити окуповані території за наступні кілька місяців. Я переконаний, українцям це вдасться. Росія не змогла навчитися на своїх помилках, адже, як показує досвід попередніх місяців, Кремль і далі кидає на фронт все, що в нього є. І це означає, що поранений ведмідь є особливо небезпечним, але знову ж таки я переконаний що Україна буде далі рухатися вперед і буде відбивати свої втрачені території", — резюмував Бруно Лете.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли українці все ж зможуть вибити російських окупантів з обласного центру Херсонщини та як розвиватимуться бої з "другою армією світу" на цьому напрямку.