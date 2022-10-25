В Україні запускають "Армію відновлення" з безробітних: скільки платитимуть і за що

Роботу українців оплачуватимуть у розмірі мінімальної заробітної плати

В Україні безробітних громадян хочуть залучати до участі у суспільно корисних роботах та платити їм за це кошти у розмірі мінімальної заробітної плати. Проєкт отримав назву "Армія відновлення".

Як розповіли у Мінекономіки, впровадження цього механізму обговорили 25 жовтня під час наради міністра економіки України Юлії Свириденко з головами обласних та Київської міської військових адміністрації.

"Через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття — близько 30% за підсумками року, і це є серйозним викликом для держави. Тому Уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, в яких є потреба в регіонах. На сьогодні ми маємо дві армії — одна захищає країну на фронті, інша працює. Люди, які з різних причин залишились без роботи, зможуть долучитись до "Армії відновлення" країни, а держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6700 грн", — повідомила Свириденко.

Зазначається, що безробітних можуть залучати до виконання робіт, які мають оборонний характер, робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, робіт, спрямованих на задоволення потреб військових та деяких інших.

Зазначається, що на сьогодні суспільно корисні роботи вже є у Сумській (18 громад) та Чернігівській (26 громад) областях. На них працевлаштовано 400 та 78 безробітних відповідно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні вже закріпили державний бюджет на наступний рік, який не передбачає суттєвого зростання виплат пенсіонерам. Це пов'язано переважно з повномасштабною війною й економічним станом країни.