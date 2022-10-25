В Украине запускают "Армию восстановления" из безработных: сколько будут платить и за что

Работу украинцев будут оплачивать в размере минимальной заработной платы

В Украине безработных граждан хотят привлекать к участию в общественно полезных работах и платить им за это денежные средства в размере минимальной заработной платы. Проект получил название "Армия восстановления".

Как рассказали в Минэкономики, внедрение этого механизма обсудили 25 октября на совещании министра экономики Украины Юлии Свириденко с председателями областных и Киевской городской военных администрации.

"Из-за войны в стране ожидается достаточно высокий уровень безработицы — около 30% по итогам года, и это является серьезным вызовом для государства. Поэтому Правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в регионах. На сегодняшний день у нас две армии — одна защищает страну на фронте, другая работает. Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к "Армии восстановления" страны, а государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 грн", — сообщила Свириденко.

Отмечается, что безработных могут привлекать к выполнению работ, имеющих оборонительный характер, работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, работ, направленных на удовлетворение военных потребностей и некоторых других.

Отмечается, что на сегодняшний день общественно полезные работы уже есть в Сумской (18 общин) и Черниговской (26 общин) областях. На них трудоустроено 400 и 78 безработных соответственно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине уже закрепили государственный бюджет на следующий год, не предполагающий существенного роста выплат пенсионерам. Это связано в основном с полномасштабной войной и экономическим положением страны.