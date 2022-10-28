Топ-5 документальних фільмів, знятих під час повномасштабної війни

Кінострічки про події, що відбувалися після 24 лютого

Вже понад 8 місяців наша незалежна країна потерпає від повномасштабного вторгнення росії. Окупанти катують та вбивають український народ, руйнують міста та намагаються знищити державу. Українці відчувають справжнє пекло: насильство, окупацію, втрату близьких та рідного дому. Ціною свого життя нас обороняють відважні захисники, які ніколи не стануть зрадниками своєї Батьківщини. Українці стали героями, їм присвячують вірші, співають пісні, а також знімають фільми. Пропонуємо добірку з 5 фільмів про події у зоні бойових дій, які точно не залишать вас байдужими.

"Маріуполь. Невтрачена надія"

"Маріуполь. Невтрачена надія" став визначною роботою Об’єднання Українських Продюсерів. До ОУП увійшли семеро досвідчених теле- та кінопродюсерів. Їх пов'язала мета показувати правду, знімаючи кіно про передумови, хід та наслідки російської агресії проти України.

Фільм став свідченням російської жорстокості, очима простих людей, які перебували в Маріуполі перший місяць вторгнення. Стрічку побудовано на щоденниках маріупольської журналістки Надії Сухорукової: вона нотувала те, що бачила навкруги себе у цей час. У фільмі також є розповіді інших містян. Побачене і пережите не могло не залишити тяжкий слід на їх психіці.

"У нас немає закадрового голосу, постановчих кадрів, немає наративу. Це — фільм-правда мирних містян всередині війни. Вони розказують просто і без страху, що бачили, як відчували, що з ними відбувалося. Уявіть, кілька тижнів йшло системне знищення півмільйонного міста, і ці люди знаходились всередині цього. "Маріуполь" може подивитися будь-хто і дізнатися те, як там було". — прокоментував режисер фільму Максим Литвинов.

"Щоденник вцілілої"

Ця кінострічка про те, як російські військові зробили "живий щит" з усіх жителів села Ягідне, що на Чернігівщині. Понад 350 людей були у підвальному приміщенні без вентиляції – старенькі та діти. Вже через декілька днів у підвалі помер перший чоловік. Кисню почало не вистачати.

"Російські військові зігнали місцевих у підвал школи. Взявши їх у заручники, вони зробили "живий щит" і розмістили свій штаб на інших поверхах школи. Починаючи роботу над фільмом, ми ставили перед собою мету встановити підрозділи та конкретних осіб, що причетні до скоєння цього воєнного злочину. Тепер ми маємо фактично зізнання російського офіцера та деякі інші свідчення з телефонної розмови з російським солдатом. Сподіваємося, що це допоможе покарати та засудити воєнних злочинців. Принаймні поки що заочно. " — розповідає режисерка фільму Інна Білецька.

"Стоїмо"

Цей документальний фільм про поранених військових та їхні спогади про війну. Про втрату побратимів, біль, полон та бажання йти до кінця. У кінострічці бійці розповідають, як їм вдається зберігати позитив. Журналісти також взяли інтерв’ю у людей, що допомагають реабілітувати українців, а саме займаються протезуванням в Америці.

"Коли ми тільки оголосили збір, грошові перекази надходили виключно з України. Ми з лікарем були здивовані, адже хоч українці наразі не мають великих фінансів, вони все одно намагалися донатити. Мій телефон вибухав від сповіщень — 5 доларів, 2 долари, 3 долари. Хоч це і невеликі суми у порівнянні з вартістю протезування, українці все одно намагалися стати частиною цього. На цей момент, до збору долучаються і великі американські компанії." — коментує президент фонду "Протез Фундейшен" Юрій Арошидзе.

"Далі"

Ця кінострічка про українок, які через повномасштабне вторгнення росії були вимушені шукати прихистикок у Європі. В інтерв’ю героїні розповідають про свої почуття: незахищеність, страх, невизначеність та бажання повернутися додому.

"Ми всі прокинулися в один ранок від горя… Вперше в житті у своєму місті я відчула себе так небезпечно. Я просто збирала речі та не вірила це."

Продюсер фільму Максим Сердюк розповів, що команда переглянула понад 200 анкет та відеовізитівок. Налагодивши комунікацію з героїнями, вони приїздили до них та проводили декілька днів разом. Зйомки відбувалися в Австрії, Нідерландах, Німеччині, Польщі та інших країнах.

"Я звертаюсь до нього за іменем"

Британська компанія телерадіомовлення BBC випустила документальний фільм про трагедію Бучі. Стрічка містить свідчення людей, що вижили після катувань окупантів та родичів загиблих бійців територіальної оборони. Кінострічку вже показали міжнародній аудиторії по всьому світу. 30 липня вийшла українська версія.

"Щоб зібрати матеріал я просто підходила до людей і запитувала, кого вони шукають. У цих розмовах знаходила те, що було потрібно для фільму, а саме свідчення того, що беззаперечно було воєнним злочином. У цьому місті російських злодіянь не злічити, але дуже мало з них можна довести. Для мене головне, щоб трагедія цих людей не була забута." — розповідає продюсерка BBC World Софія Кочмар-Тимошенко.

Процес кіновиробництва в Україні не зупиняється

Наразі інтерес української та міжнародної кіноспільноти до зйомки документальних та художніх фільмів значно виріс. Тепер українське кіно набуло іншого змісту. Таким чином, кінопродюсер Олександр Щур та режисер Станіслав Тіунов планують знімати ще одну кінострічку про звільнені території Київської області. Фільм-драма "Буча" буде знятий цієї зими на основі реальних подій, що відбувалися у передмісті Києва під час російської окупації. Кінокартина розповідає про чоловіка, що врятував 203 місцевих жителів. Констянтин Гудаускас є громадянином Казахстану, тож з початком повномасштабного вторгнення він мав можливість проїжджати на окуповану територію та вивозити мирних жителів. Він на власні очі бачив всі жахи російської війни — вбивства, пограбування та зґвалтування.

Крім того, у сюжеті будуть сцени порятунку відомого українського композитора Ігоря Поклада. Декілька творів Ігоря Дмитровича будуть використані у фільмі в якості саундтреків. Прем’єра відбудеться на роковини трагедії — весною 2023 року.