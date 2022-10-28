Топ-5 документальных фильмов, снятых во время полномасштабной войны

Киноленты о событиях, происходивших после 24 февраля

Уже более 8 месяцев наша независимая страна страдает от полномасштабного вторжения россии. Оккупанты пытают и убивают украинский народ, разрушают города и пытаются уничтожить государство. Украинцы чувствуют настоящий ад: насилие, оккупацию, утрату близких и родной дом. Ценой своей жизни нас защищают отважные защитники, которые никогда не станут предателями своей страны. Украинцы стали героями, им посвящают стихи, поют песни и снимают фильмы. Предлагаем подборку из 5 фильмов о событиях в зоне боевых действий, которые точно не оставят вас равнодушными.

"Мариуполь. Неутраченная надежда"

"Мариуполь. Неутраченная надежда" стал выдающейся работой Объединения Украинских Продюсеров. В ОУП вошли семь опытных теле- и кинопродюсеров. Их связала цель показывать правду, снимая кино о предпосылках, ходе и последствиях российской агрессии против Украины.

Фильм стал свидетельством русской жестокости, глазами простых людей, находившихся в Мариуполе в первый месяц вторжения. Лента построена на дневниках мариупольской журналистки Надежды Сухоруковой: она записывала то, что видела вокруг себя в это время. В фильме также есть рассказы других горожан. Увиденное и пережитое не могло не оставить тяжелый след на их психике.

"У нас нет закадрового голоса, постановочных кадров, нет нарратива. Это — фильм-правда мирных горожан внутри войны. Они рассказывают просто и без страха, что видели, как чувствовали, что с ними происходило. Представьте, несколько недель шло системное уничтожение полумиллионного города, и эти люди находились внутри этого: "Мариуполь" может посмотреть кто-либо и узнать то, как там было". – прокомментировал режиссер фильма Максим Литвинов.

"Дневник уцелевшей"

Эта кинолента о том, как российские военные сделали "живой щит" из всех жителей села Ягодное Черниговской области. Более 350 человек были в подвальном помещении без вентиляции – старики и дети. Уже через несколько дней в подвале скончался первый мужчина. Кислорода начало не хватать.

"Русские военные согнали местных в подвал школы. Взяв их в заложники, они сделали "живой щит" и разместили свой штаб на других этажах школы. Начиная работу над фильмом, мы ставили перед собой цель установить подразделения и конкретных лиц, причастных к совершению этого военного преступления. Теперь мы имеем фактически признание российского офицера и некоторые другие показания по телефонному разговору с российским солдатом. Надеемся, что это поможет наказать и осудить военных преступников. По крайней мере, пока заочно." — рассказывает режиссерка фильма Инна Белецкая.

"Стоим"

Этот документальный фильм о раненых военных и их воспоминаниях о войне. О потере собратьев, боли, плене и желании идти до конца. В киноленте бойцы рассказывают, как им удается сохранять позитив. Журналисты также взяли интервью у людей, которые помогают реабилитировать украинцев, а именно занимаются протезированием в Америке.

"Когда мы только объявили сбор, денежные переводы поступали исключительно из Украины. Мы с врачом были удивлены, ведь хотя у украинцев пока нет больших финансов, они все равно пытались донатить. Мой телефон взрывался от уведомлений — 5 долларов, 2 доллара, 3 доллара. Хотя это и небольшие суммы по сравнению со стоимостью протезирования, украинцы все равно пытались стать частью этого. К настоящему моменту, к сбору приобщаются и крупные американские компании." — комментирует президент фонда "Протез Фундейшен" Юрий Арошидзе.

"Дальше"

Эта кинолента об украинках, которые из-за полномасштабного вторжения россии были вынуждены искать убежища в Европе. В интервью героини рассказывают о своих чувствах: незащищенности, страхе, неопределенности и желании вернуться домой.

"Мы все проснулись в одно утро от горя… Впервые в жизни в своем городе я почувствовала себя так опасно. Я просто собирала вещи и не верила этому."

Продюсер фильма Максим Сердюк рассказал, что команда просмотрела более 200 анкет и видеовизиток. Наладив коммуникацию с героинями, они приезжали к ним и проводили несколько дней вместе. Съемки происходили в Австрии, Нидерландах, Германии, Польше и других странах.

"Я обращаюсь к нему за именем"

Британская компания телерадиовещания BBC выпустила документальный фильм о трагедии Бучи. Лента содержит показания выживших после пыток оккупантов и родственников погибших бойцов территориальной обороны. Киноленту уже показали международной аудитории по всему миру. 30 июля вышла украинская версия.

"Чтобы собрать материал, я просто подходила к людям и спрашивала, кого они ищут. В этих разговорах находила то, что было нужно для фильма, а именно свидетельство того, что безоговорочно было военным преступлением. В этом городе российских злодеяний не счесть, но очень мало из них можно доказать. Для меня главное, чтобы трагедия этих людей не была забыта." — рассказывает продюсер BBC World София Кочмар-Тимошенко.

Процесс кинопроизводства в Украине не останавливается

Теперь интерес украинского и международного киносообщества к съемке документальных и художественных фильмов значительно вырос. Сейчас украинское кино приобрело иное содержание. Таким образом кинопродюсер Александр Щур и режиссер Станислав Тиунов планируют снимать еще одну киноленту об освобожденных территориях Киевской области. Фильм-драма "Буча" будет снят этой зимой на основе реальных событий, происходивших в пригороде Киева во время российской оккупации. Кинокартина рассказывает о мужчине, который спас 203 местных жителя. Константин Гудаускас является гражданином Казахстана, так что с началом полномасштабного вторжения он имел возможность проезжать на оккупированную территорию и вывозить мирных жителей. Он собственными глазами видел все ужасы русской войны — убийства, ограбления и изнасилования.

Кроме того, в сюжете будут сцены спасения известного украинского композитора Игоря Поклада. Несколько произведений Игоря Дмитриевича будут использованы в фильме в качестве саундтреков. Премьера состоится на годовщину трагедии — весной 2023 года.