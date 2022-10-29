На "бурштиновому" фронті відновилися "бої": на Рівненщині сталася масова бійка зі стріляниною (відео)

У поліції повідомили, що внаслідок зіткнень кілька людей отримали легкі травми

Поки Україна страждає від дій російських окупантів, які безперервно обстрілюють територію нашої країни, на Рівненщині місцеві жителі влаштовують масові "розбірки".

Як повідомив місцевий телеграм-канал РІВНЕ 1283 року, інцидент стався у селі Переброди Сарненського району 28 жовтня. При цьому там з’явилося одразу п’ять відео, на яких видно розмахи протистояння.

Там же повідомили, що на кадрах бачимо протистояння місцевих копачів бурштину, які не поділили видобуток.

Зокрема, на одному з відео видно, як дві групи озброєних палицями та арматурою чоловіків вийшли "поговорити" стінка на стінку.

На іншому ж відео чітко чути постріли, хоча з огляду на те, що на місці знаходилися правоохоронці, не виключено, що стріляв хтось із них.

А ще на одному помітно, що з’ясування стосунків тривало й у темний час доби.

Вранці 29 жовтня пресслужба місцевої поліції повідомила, що за фактом заворушень було відкрито одразу шість кримінальних проваджень за статтями про незаконне заволодіння транспортним засобом, хуліганство та навмисні легкі тілесні ушкодження.

При цьому там не стали вказувати, що йдеться про "бурштинові розбирання".

"Відомо, що між двома компаніями — жителями села Переброди за довгий час встановилися неприязні стосунки. Минулої доби сталися бійки, під час яких кілька людей отримали незначні тілесні ушкодження. Серед постраждалих неповнолітніх немає", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Сарненський район давно є одним із найвідоміших місць в Україні з нелегального видобутку бурштину. При цьому робота копачів тягне за собою масштабну шкоду для навколишнього середовища, оскільки на місці знищених лісів залишається лише справжнісінька пустеля.