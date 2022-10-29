На "янтарном" фронте возобновились "бои": в Ровенской области произошла массовая драка со стрельбой (видео)

В полиции сообщили, что в результате столкновений несколько людей получили легкие травмы

Пока Украина страдает от действий российских оккупантов, которые непрерывно обстреливают территорию нашей страны, в Ровенской области местные жители устраивают массовые "разборки".

Как сообщил местный телеграм-канал РІВНЕ 1283, инцидент произошел в селе Переброды Сарненского района 28 октября. При этом там появилось сразу пять видео, на которых видны размахи противостояния.

Там же сообщили, что на кадрах видно противостояние местных копателей янтаря, которые не поделили добычу.

В частности на одном из видео видно, как две группы вооруженных палками и арматурой мужчин вышли "поговорить" стенка на стенку.

На другом же видео отчетливо слышны выстрелы, хотя учитывая, что на месте находились правоохранители, не исключено, что стрелял кто-то из них.

А еще на одном заметно, что выяснение отношений продолжались и в темное время суток.

Утром 29 октября пресс-служба местной полиции сообщила, что по факту беспорядков было открыто сразу шесть уголовных производств по статьям о незаконном завладении транспортным средством, хулиганстве и умышленных легких телесных повреждениях.

При этом там не стали указывать, что речь идет о "янтарных разборках".

"Известно, что между двумя компаниями — жителями села Переброды за долгое время установились неприязненные отношения. За прошедшие сутки произошли драки, во время которых несколько человек получили незначительные телесные повреждения. Среди пострадавших несовершеннолетних нет", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Сарненский район давно является одним из самых известных мест в Украине по нелегальной добыче янтаря. При этом работа копателей влечет за собой масштабный урон для окружающей среды, поскольку на месте уничтоженных лесов остается лишь самая настоящая пустыня.