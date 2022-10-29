Росіяни атакують "вогненным валом": що відбувається на різних ділянках фронту

Ворог кидає у бій навіть стару техніку

Російські військові продовжують атакувати Україну — основні бої точаться на трьох напрямках. У кожному з них свої умови та завдання оборони та контрнаступу ЗСУ.

Як розповів генерал-лейтенант та військовий експерт Ігор Романенко у коментарі "24 каналу", наступальні дії йдуть на двох напрямках із трьох.

Регіони бойових дій:

оборонні бої в районі Бахмута,

наступ на лінії Сватово-Кременна,

наступ на Херсонському напрямку

Генерал-лейтенант зазначив, що там, де йде наступ, оборона не припиняється, а також шукаються нові напрямки для просування вперед. Складнощі в тому, що росія має перевагу в техніці — ствольній артилерії, системах залпового вогню, ударної авіації.

Романенко зазначив, що ворог використовує тактику масового застосування старої військової техніки — вони створюють "вал". Через втрати в танках і броньованих машинах вони використовують у бою стару техніку, але зберігається перевага в артилерії, яка була на початку вторгнення.

Використання "вогняного валу" окупантами на Бахмутському напрямку відзначає і боєць Легіону Свободи Національної гвардії України Володимир Назаренко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Він знищує всі будинки та споруди у населених пунктах цього району. Ворог методично відпрацьовує кожен будинок і додатково застосовує велику кількість груп піхоти", — зазначає боєць.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти, попри їхні заяви, на Бахмутському напрямку просуваються дуже повільно. У Херсонській області вони нібито вирішили відійти та вивозять своїх цивільних та примусово виселяють українців. У Бериславі військові Росії переодяглися в цивільне і оселилися в порожніх будинках.