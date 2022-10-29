Росіяни атакують "вогненным валом": що відбувається на різних ділянках фронту
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Ворог кидає у бій навіть стару техніку
Російські військові продовжують атакувати Україну — основні бої точаться на трьох напрямках. У кожному з них свої умови та завдання оборони та контрнаступу ЗСУ.
Як розповів генерал-лейтенант та військовий експерт Ігор Романенко у коментарі "24 каналу", наступальні дії йдуть на двох напрямках із трьох.
Регіони бойових дій:
- оборонні бої в районі Бахмута,
- наступ на лінії Сватово-Кременна,
- наступ на Херсонському напрямку
Генерал-лейтенант зазначив, що там, де йде наступ, оборона не припиняється, а також шукаються нові напрямки для просування вперед. Складнощі в тому, що росія має перевагу в техніці — ствольній артилерії, системах залпового вогню, ударної авіації.
Романенко зазначив, що ворог використовує тактику масового застосування старої військової техніки — вони створюють "вал". Через втрати в танках і броньованих машинах вони використовують у бою стару техніку, але зберігається перевага в артилерії, яка була на початку вторгнення.
Використання "вогняного валу" окупантами на Бахмутському напрямку відзначає і боєць Легіону Свободи Національної гвардії України Володимир Назаренко в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Він знищує всі будинки та споруди у населених пунктах цього району. Ворог методично відпрацьовує кожен будинок і додатково застосовує велику кількість груп піхоти", — зазначає боєць.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти, попри їхні заяви, на Бахмутському напрямку просуваються дуже повільно. У Херсонській області вони нібито вирішили відійти та вивозять своїх цивільних та примусово виселяють українців. У Бериславі військові Росії переодяглися в цивільне і оселилися в порожніх будинках.