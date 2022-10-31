Прогноз на 2023 рік, трагедія в Індії та важливий заклик Зеленського: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Ніч на понеділок, 31 жовтня, пройшла досить спокійно для українців, хоч і ознаменувалася кількома тривогами та обстрілом Дніпропетровської області.

"Телеграф" зібрав головні новини вечора та ночі, які ви могли пропустити.

Заощаджувати електрику доведеться довго

Якщо хтось подумав, що "Укренерго" послабило відключення світла по країні та можна розслабитися, — дарма.

В Україні заощадження електричної енергії стане викликом для громадян на увесь опалювальний сезон, запевняє голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Наша енергосистема, на превеликий жаль, можна сказати поранена, якщо її порівнювати з живим організмом. Їй треба більше спокою і менше навантажень, щоб відновити пошкоджені лінії, магістральні підстанції і пошкоджені електростанціїї", — підкреслив він.

Також посадовець закликав бути готовими до нових атак ворога та нових відключень.

Що буде у 2023 році?

Президент рф володимир путін спробує продовжити звичайні військові операції, щоб утримати раніше окуповані території та створити умови для згортання західної підтримки України. Часткова мобілізація в росії вказує на те, що агресор збирається воювати у 2023 році.

Проте скоріш за все путін буде продовжувати погрожувати світу ядерною зброєю та намагатися залякати НАТО, проте малоймовірно, що дійде до ядерних ударів та прямого конфлікту з Альянсом, — так вважають експерти американського Інституту вивчення війни.

Зеленський звернувся до дорослих та дітей

В цілях заощадження електроенергії на вулицях значно зменшили освітлення, через що стало набагато більше аварій, — водії у темний час доби просто не бачать пішоходів. Так, українцям варто носити після заходу Сонця світловідбивні елементи на одязі.

"Було вже багато звернень, зокрема від Національної поліції, щодо необхідності для пішоходів мати на одязі світловідбивні елементи. Це дуже важливо і для дітей, і для дорослих", — підкреслив президент.

Трагедія в Індії

Вдень 30 жовтня обвалився пішохідний міст через річку Мачху в місті Морбі в західному індійському штаті Гуджарат.

Спочатку було відомо про 81 загиблого, після чого число жертв збільшилося до 132, пошуки продовжуються. За деякими даними на момент НП на мості знаходилися сотні людей.

Зерно в світі різко подорожчало через росію

Світові ф'ючерси на пшеницю зросли після того, як росія вийшла з угоди про дозвіл експорту зерна з України через Чорне море, — цей договір вважався критично важливим для послаблення обмежених світових поставок і контролю глобальних витрат на продовольство.

Пшениця в Чикаго підскочила на 7,7% до 8,9325 доларів США за бушель на початку торгів у понеділок, перш ніж скоротити зростання до 5,9% до 10:06 ранку в Сінгапурі.

Кукурудза подорожчала на 2,8%, а соєва олія – на 3%. Останній спад пропозиції може посилити глобальну інфляцію продовольчої продукції та загострити голод, якщо зростання цін продовжиться.

"Світ покладається на Чорноморський регіон для експорту понад чверті пшениці та ячменю, приблизно п’ятої частини вантажів кукурудзи та основної частини поставок соняшникової олії. Дострокове розірвання зернової угоди також може поставити під загрозу основний експортний маршрут добрив, на який покладаються фермери", – пишуть в Вloomberg.

Оперативно стежити за подіями дня з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 250: окупанти окопуються на Херсонщині, а ЗСУ готуються до ривку на сході.