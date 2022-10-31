Прогноз на 2023 год, трагедия в Индии и важный призыв Зеленского: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Ночь на понедельник, 31 октября, прошла довольно спокойно для украинцев, хотя и ознаменовалась несколькими тревогами и обстрелом Днепропетровской области.

"Телеграф" собрал главные новости вечера и ночи, которые вы могли пропустить.

Экономить электричество придется долго

Если кто-то подумал, что "Укрэнерго" ослабило отключение света по стране и можно расслабиться, — зря.

В Украине сбережения электрической энергии станет вызовом для граждан на весь отопительный сезон, уверяет глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Наша энергосистема, к большому сожалению, можно сказать ранена, если ее сравнивать с живым организмом. Ей нужно больше покоя и меньше нагрузок, чтобы восстановить поврежденные линии, магистральные подстанции и поврежденные электростанции", — подчеркнул он.

Также чиновник призвал быть готовыми к новым атакам врага и новым отключениям.

Что будет в 2023 году?

Президент россии владимир путин попытается продолжить обычные военные операции, чтобы удержать ранее оккупированные территории и создать условия для сворачивания западной поддержки Украины. Частичная мобилизация в рф указывает на то, что агрессор собирается воевать в 2023 году.

Однако, скорее всего, путин будет продолжать угрожать миру ядерным оружием и пытаться запугать НАТО, однако маловероятно, что дойдет до ядерных ударов и прямого конфликта с Альянсом, — так считают эксперты американского Института изучения войны.

Зеленский обратился к взрослым и детям

В целях сбережения электроэнергии на улицах значительно уменьшили освещение, из-за чего стало гораздо больше аварий — водители в темное время суток просто не видят пешеходов. Так, украинцам следует носить после захода Солнца светоотражающие элементы на одежде.

"Было уже много обращений, в частности от Национальной полиции, относительно необходимости для пешеходов иметь на одежде светоотражающие элементы. Это очень важно и для детей, и для взрослых", — подчеркнул президент.

Трагедия в Индии

Днем 30 октября рухнул пешеходный мост через реку Мачху в городе Морби в западном индийском штате Гуджарат.

Первоначально было известно о 81 погибшем, после чего число жертв увеличилось до 132, поиски продолжаются. По некоторым данным на момент ЧП на мосту находились сотни человек.

Зерно в мире резко подорожало из-за россии

Мировые фьючерсы на пшеницу выросли после того, как россия вышла из соглашения о разрешении экспорта зерна из Украины через Черное море — этот договор считался критически важным мира.

Пшеница в Чикаго подскочила на 7,7% до 8,9325 долларов США за бушель в начале торгов в понедельник, прежде чем сократить рост до 5,9% к 10:06 утра в Сингапуре.

Кукуруза подорожала на 2,8%, а соевое масло – на 3%. Последний спад предложения может усилить глобальную инфляцию продовольственной продукции и обострить голод, если рост цен продолжится.

"Мир полагается на Черноморский регион для экспорта более четверти пшеницы и ячменя, примерно пятой части грузов кукурузы и основной части поставок подсолнечного масла. Досрочное расторжение зернового соглашения также может поставить под угрозу основной экспортный маршрут удобрений, на который возлагаются фермеры", — пишут в Вloomberg.

Оперативно следить за событиями дня с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции — Война — день 250: оккупанты окапываются на Херсонщине, а ВСУ готовятся к рывку на востоке.