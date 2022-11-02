"Десятки атак на день": Зеленський розповів, де йдуть найбільш запеклі бої

ЗСУ стійко тримають позиції та відбивають атаки супротивника

Окупанти посилили спроби наступу в Донецькій області. Саме там нині йдуть найзапекліші бої.

Як повідомив у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, цю тему обговорювали під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у середу, 2 листопада.

У цьому плані він наголосив на стійкості бійців 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які наразі тримають позиції на цьому напрямку.

"Там у ці дні особливо важко – десятки російських атак щодня. Наші хлопці стоять міцно і не здають жодного сантиметра. Це справжній героїзм", — зазначив він.

Крім того, президент додав, що під час засідання Ставки також обговорювалися інші напрями та нагадав, що ключова мета України полягає у звільненні всієї території нашої країни.

Як повідомлялося раніше, на Донеччині триває атака на Бахмут та населені пункти навколо нього. За даними російських джерел, на південний захід від Донецька почався новий наступ — їх цікавить район Вугледару.