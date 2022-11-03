"Просто хотіла залишитися живою": жертви зґвалтувань окупантами розповідають моторошні історії

Більшість воєнних злочинів навряд чи можна буде колись зафіксувати

Після звільнення українських територій крок за кроком правоохоронні органи кожен день фіксують на них нові злочини російських окупантів. Зокрема, як "військову стартегію" вони використовують сексуальне насильство. У декокупованих населенних пунтках Херсонської області створили спеціальні підрозділи, які намагають зібрати інформацію про такі випадки. За два тижні один із підрозділів з Києва зібрав 6 історій.

Про них розповіли журналісти видання CNN. Як зазначається, 56-річна мешканка села в Херсонській області Тетяна розповіла про моторошний випадок, який стався з нею наприкінці серпня. Тоді двоє росіян увірвалися в її будинок, один з яких її згвалтував.

"Єдина думка, яку я мала, це залишитися живою", — пояснила Тетяна і додала, що після цього випадку їй було соромно розповідати про це навіть найближчим родичам, тим більше, що окупанти пригрозили їй.

Пізніше підрозділ приїхав до іншого села Херсонської області, до Білої Криниці, де місцевим мешканцям роздавали їжу. Один із них розповів про жахливий випадок того, як його тримали російські військові та імітували розстріл.

У селі Нововознесенське підрозділ зі столиці зафіксував ще два випадки сексуального насильства з боку російських військових. Після цього слідчі повернулися в Київ, аби скласти висновки. Вони повідомляють, що багато злочинів окупантів буде неможливо довести, багато з них навіть не мають підозрюваних. До того ж переважну кількість випадків навіть неможливо буде зафіксувати.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, психолог та правозахисниця Юлія Спориш розповіла, які наслідки залишають на українських територіях після себе російські загарбники, а також чому багато злочинів важко зафіксувати і довести.