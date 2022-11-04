Отримайте "компенсацію за вересень": синоптик розповіла, коли чекати перших "мінусів" у листопаді

"Листопадове тепло" триватиме до середини місяця

Відповідно до прогнозів синоптиків, перший тиждень листопада не зможе порадувати українців теплою та сонячною погодою.

Тим не менш, у п’ятницю, 4 листопада, волога погода з періодичними дощами переважатиме на сході, півночі та місцями у центральних областях. На заході, у південній частині України, та на Вінниччині опадів не очікується, впевнена синоптик Наталія Діденко.

Температура повітря в п’ятницю за статусом залишиться без змін — найтепліше очікується у південній частині та на заході, +10+14 градусів. На решті території +8+12 градусів, на північному сході найхолодніше, +6+10 градусів.

Погода у п’ятницю, 4 листопада

Субота та неділя жодних дощів не принесуть, вночі практично без "мінусів", денна температура повітря в Україні суттєво не зміниться (хіба що в неділю ще трохи похолодає).

З думкою колеги погоджується заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Перша декада листопада, за її словами, в Україні буде досить теплою. Зниження температури можливе у другій половині місяця, але сильних морозів та снігу поки що не очікується. Також Голеня додає, що попередні розрахунки говорять про можливе похолодання у другій половині листопада до мінусових температур вночі та 0-5 градусів тепла вдень, але це є нормою для цього періоду.

При цьому синоптик нагадала, що жовтень в Україні також був теплим. "Це нам компенсація за вересень", — сказала вона, маючи на увазі, що у вересні температура була нижчою за норму, а заморозки почалися вже на початку місяця.

Частково з думкою "офіційних синоптиків" погоджуються і метеорологи з "погодних" сайтів.

Так, згідно з їхніми розрахунками, у Києві та столичній області похолодання розпочнеться з 12 листопада.

Температура повітря у Києві протягом 2 тижнів

У західних областях перші нічні мінуси обіцяють бути з 15 листопада.

Температура повітря у західних областях

У центрі нічний холод виявиться до середини місяця.

Центр "здасться" холодам на кілька днів пізніше

А на півдні – приблизно з 16 листопада.

У південних областях тепло затримається найдовше

На щастя, перший сніг та перше похолодання будуть нетривалими, і навіть із настанням зими температура повітря буде на два градуси вищою порівняно з минулим роком. Тому Новий рік можна буде зустріти у порівняно комфортних умовах.