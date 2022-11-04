Получите "компенсацию за сентябрь": синоптик рассказала, когда ждать первых "минусов" в ноябре

"Ноябрьское тепло" продлится до середины месяца

В соответствии с прогнозами синоптиков, первая неделя ноября не сможет порадовать украинцев теплой и солнечной погодой.

Тем не менее, в пятницу, 4 ноября, влажная погода с периодическими дождями будет преобладать на востоке, севере и местами в центральных областях. На западе, в южной части Украины, в Винницкой области осадков не ожидается, уверена синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в пятницу по статусу останется без изменений — теплее всего ожидается в южной части и на западе, +10+14 градусов. На остальной территории +8+12 градусов, на северо-востоке холоднее всего, +6+10 градусов.

Погода в пятницу, 4 ноября

Суббота и воскресенье никаких дождей не принесет, ночью практически без "минусов", дневная температура воздуха в Украине существенно не изменится (разве что в воскресенье еще немного похолодает).

С мнением коллеги соглашается заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Первая декада ноября, по ее словам, в Украине будет достаточно теплой. Снижение температуры возможно во второй половине месяца, но сильных морозов и снега пока не ожидается. Также Голеня добавляет, что предварительные расчеты дают возможное похолодание во второй половине ноября до минусовых температур ночью и 0-5 градусов тепла днем, но это является нормой для этого периода.

При этом синоптик напомнила, что октябрь в Украине тоже был теплым. "Это нам компенсация за сентябрь", — сказала она, имея в виду, что в сентябре температура была ниже нормы, а заморозки начались уже в начале месяца.

Частично с мнением "официальных синоптиков" согласны и метеорологи с "погодных" сайтов.

Так, согласно их расчетам, в Киеве и столичной области похолодание начнется с 12 ноября.

Температура воздуха в Киеве в течение 2 недель

В западных областях первые ночные "минусы" обещают быть с 15 ноября.

Температура воздуха в западных областях

В центре ночной холод проявится к середине месяца.

Центр "сдастся" холодам на пару дней позже

А на юге – примерно с 16 ноября.

В южных областях тепло задержится дольше всего

К счастью, первый снег и первое похолодание будут непродолжительными, и даже с наступлением зимы температура воздуха будет на два градуса выше по сравнению с прошлым годом. Поэтому Новый год можно будет встретить в сравнительно комфортных условиях.