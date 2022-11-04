ППО не спить: на Дніпропетровщині і Львівщині вночі збили десяток "шахідів"

Небезпека атак дронів-камікадзе досі триває

У ніч проти 4 листопада сили протиповітряної оборони України змогли приземлити ворожі "шахіди", які наносять руйнівні удари по інфраструктурі. У Дніпропетровській області їх збили вісім одиниць, а у Львівській — одну.

Про ситуацію на Дніпропетровщині повідомив голова військової адміністрації області Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі. За його словами, протягом ночі росіяни також тероризували район і іншою зброєю. Обстріляли "Градами" та важкою артилерією 4 громади – Нікопольську, Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку.

"Наша ППО круто попрацювала цієї ночі. Приземлила 8 ворожих "Шахедів". Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування "Схід" знищили у Нікопольському районі", — йдеться в повідомленні Резніченка.

Він також зазначив, що постраждалих внаслідок атаки немає. Проте в Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід й обірвана лінія електропередач.

Повідомлення Резніченка

Над Львівською областю бійці Повітряного командування "Захід" змогли збити один дрон-камікадзе "Shahed-136". Проте треба бути готовими до того, що такі безпілотники можуть знову робити спроби атакувати.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму Telegram-каналі. Крім того, він нагадав про правила поводження цивільних осіб під час атак російських БПЛА.

Повідомлення Козицького

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Сполучені Штати готуються посилити українську ППО поставками нових зенітно-ракетних комплексів. Планується передача мінімум восьми одиниць необхідної техніки.

Однак уже існує нова загроза для нашої системи протиповітряної оборони, якою можуть стати нові іранські ракети, котрі росія хоче отримати від союзника.