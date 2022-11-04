На Харківщині депутат-зрадник вивозив українське зерно до росії — скільки років в’язниці йому світить

Чиновник був одним із перших, хто почав співпрацювати з російськими загарбниками після окупації

Депутат селищної ради з Куп'янського району, успішно звільнений від російських загарбників, вивозив українське зерно на територію Росії, допомагаючи окупантам.

Служба безпеки України затримала зрадника під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Як з'ясувалося, він був одним із перших, хто почав співпрацювати з російськими загарбниками ще під час захоплення частини регіону. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що чиновник також "перереєстрував" у місцевій окупаційній адміністрації свій агробізнес і почав сплачувати податки до бюджету росії. Основну частину зібраного врожаю депутат мав віддавати російським окупантам, а залишки продавати на території рф.

Також було встановлено, що зрадник виділяв паливо для заправки військової техніки ворога та, щобільше, він надав для її базування та ремонту власні логістичні склади.

Після того, як район було деокуповано, депутат, сподіваючись уникнути покарання, залишився у селищі. Проте співробітники Служби безпеки України викрили діяльність злочинця та затримали його.

Депутату було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення терміном від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, що мер Мелітополя розповів несподіване про зрадника балицького. Він міг заздалегідь знати про плани кремля щодо нападу на Україну.