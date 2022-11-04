На Харьковщине депутат-предатель вывозил украинское зерно в россию — сколько лет тюрьмы ему светит

Чиновник был одним из первых, кто начал сотрудничать с российскими захватчиками после оккупации

Депутат поселкового совета из Купянского района, который был успешно освобожден от российских захватчиков, вывозил украинское зерно на территорию рф, помогая оккупантам.

Служба безопасности Украины задержала предателя во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области. Как выяснилось, он был одним из первых, кто начал сотрудничать с российскими захватчиками еще во время захвата части региона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что чиновник также "перерегистрировал" в местной оккупационной администрации свой агробизнес и начал платить налоги в бюджет россии. Основную часть собранного урожая депутат должен был отдавать российским оккупантам, а остатки продавать на территории рф.

Также было установлено, что предатель выделял топливо для заправки военной техники врага и, более того, предоставил для базирования и её ремонта собственные логистические склады.

После того как район был деоккупирован, депутат, надеясь избежать наказания, остался в поселке. Однако сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность преступника и задержали его.

Депутату было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, что мэр Мелитополя рассказал неожиданное о предателе балицком. Он заранее знал о планах кремля о нападении на Украину.