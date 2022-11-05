США посилять військовий український флот – поки що річковий

До чергового пакету військової допомоги увійшли малі судна для українського флоту

У п’ятницю, 4 листопада, міністерство оборони США оголосило про черговий пакет військової допомоги для України на загальну суму 400 мільйонів доларів. Крім засобів ППО, танків Т-72, бронетранспортерів M1117 та безпілотників Phoenix Ghost до переліку увійшли 40 річкових патрульних катерів.

Найімовірніше, йдеться про два типи патрульних катерів – типу SURC та типу Sea Ark Dauntless.

Катер SURC від компанії SAFE Boats має довжину до 10,5 метрів і є стандартним катером морської піхоти та ВМС США, що використовується на річках. Він може розвивати швидкість від нуля до 25 вузлів (45 км/год) за 15 секунд, яке максимальна швидкість становить 40 вузлів (72 км).

Він оснащений подвійними шестициліндровими дизельними двигунами Yanmar потужністю 440 кінських сил. Судно має радіус дії 250 морських миль. Катери мають три точки для встановлення озброєння – кулеметів калібром 7,62 мм та 12,7 мм, або 40-мм автоматичних гранатометів Mk 19.

Катер Sea Ark Dauntless є судном завдовжки 10 метрів виробництва US Watercraft. Він має ширину 3,7 метра, осадку трохи менше 1 метра, і може перевозити до 7 членів екіпажу, озброєні також кулеметами та гранатометами. Ці човни часто використовуються захисту портових районів, де базуються кораблі ВМС.

Катер Sea Ark Dauntless

Раніше катери цих типів вже заявлялися в пакеті допомоги США Україні в червні, тоді йшлося про 12 річкових катерів та 6 катерів приморської дії.

Оскільки морські катери типу "Defiant", які входили до цього ж пакету, за даними ЗМІ, вже прибули в Україну та патрулюють у Чорному морі, найімовірніше Україна вже отримала перші 12 річкових катерів.

Раніше як писали американські ЗМІ, Україна мала отримати деякі безпілотні підводні системи, які ЗСУ могли використовувати при атаці на базу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі.