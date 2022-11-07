Синоптики розповіли про погоду на майбутній тиждень і "страшне потепління" взимку

У понеділок найтепліше буде на заході, на решті території – на пару градусів нижче

Незважаючи на різке похолодання, яке очікується, в середині листопада, понеділок в Україні буде свіжим, з туманами, нічним морозцем у Сумській-Полтавщині-Харківщині-Луганщині та з прекрасними +14+16 градусів у західних областях.

Такий прогноз пропонує синоптик Наталія Діденко.

"7 листопада температура повітря в Україні найнижчою очікується на північному сході, вночі до невеликих "мінусів", вдень +3+7 градусів. Найтепліше буде на заході, вдень до +12+16 градусів. На решті території України протягом дня передбачається 8+13 градусів, у Криму до +13+15 градусів ”, — зазначає вона.

У Києві 7 листопада стовпчики термометрів піднімуться до +7, +8 градусів. Повітря буде вологим, із туманами, але без серйозних дощів.

Прогноз погоди в Україні на 7 листопада

Загалом із понеділка по середу (7 – 9 листопада) в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, припускає синоптик Ігор Кібальчич.

Лише вночі 8 листопада у західній частині та Київській області місцями можливий невеликий дощ та мряка. У західних, центральних та південних областях вночі та в першій половині дня можливі тумани, які зменшать зменшать горизонтальну дальність видимості до 200 – 500 метрів.

Температура повітря в нічний час становитиме +3…+8 °С, на Лівобережжі країни та в Карпатах +2…-4 °С; вдень повітря прогріється до +5…+10 °С, у західних і південних областях до +12…+17 °С.

У четвер, 10 листопада, в Україні утримається погода без опадів, однак у західних областях увечері атмосферний фронт спричинить невеликі дощі. Вітер південний, у західній частині мінлива, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °С, у східній та північно-східній частині місцями близько 0 °С; днем стовпчики термометрів покажуть значення +9…+14 °С, на Одещині до +17 °С.

У п’ятницю, 11 листопада, у західній частині України та Київської області пройде невеликий, подекуди помірний дощ. На решті території країни без істотних опадів. Подекуди можливі тумани. Вітер переважно південно-східний, у західній частині північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме вночі +3…+8 °С, удень +7…+12 °С, на півдні +12…+16 °С.

На вихідні, 12 – 13 листопада погода очікується без істотних опадів, лише вночі у суботу місцями у західних областях пройде невеликий дощ. Вітер у суботу північно-західний, 5-10 м/с, у неділю очікується його посилення до 9-14 м/с, на Лівобережжі вдень окремі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря суттєво не зміниться.

А з 15-го листопада, як прогнозував Стас Щедрін, настає суттєве похолодання з холодами та хуртовиною. З його прогнозом погоджуються і на сайті "Динаміка погоди".

Прогноз погоди по Києву на два тижні

Прогноз погоди у західних областях

Прогноз погоди у центральному регіоні

Прогноз погоди у південних областях

У той же час, незважаючи на подібні "лякалки", зима, за прогнозом фахівців, буде досить м’якою та теплою. Так, керівник відділу клімату ГО "Екодія" Євгенія Засядько вважає, що через зміну клімату холодний період у зимові місяці скорочуватиметься. У свою чергу завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух прогнозує теплу зиму. А директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда взагалі передбачає "жахливе потепління" взимку. При цьому говорити про припинення потепління та початок будь-яких інших процесів або стабілізацію поки що неможливо, вважає він.

У результаті після отриманого обсягу інформації українцям залишається чекати на перший сніг у листопаді і водночас готуватися до "теплої" зими, що дуже актуально в нинішній ситуації.