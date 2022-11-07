Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю и "страшном потеплении" зимой

В понедельник теплее всего будет на западе, на остальной территории – на пару градусов ниже

Несмотря на ожидающееся резкое похолодание в середине ноября, понедельник в Украине будет свежим, с туманами, ночным морозцем в Сумской-Полтавщине-Харьковщине-Луганщине и с прекрасными +14+16 градусов в западных областях.

Такой прогноз предлагает синоптик Наталья Диденко.

"7 ноября температура воздуха в Украине самой низкой ожидается на северо-востоке, ночью до небольших "минусов", днем ​​+3+7 градусов. Теплее всего будет на западе, днем ​​до +12+16 градусов. На остальной территории Украины в течение дня предполагается 8+13 градусов, в Крыму до +13+15 градусов", — отмечает она.

В Киеве 7 ноября столбики термометров поднимутся до +7, +8 градусов. Воздух будет влажным, с туманами, но без серьезных дождей.

Прогноз погоды в Украине на 7 ноября

В целом с понедельника по среду (7 – 9 ноября) в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, предполагает синоптик Игорь Кибальчич.

Только ночью 8 ноября в западной части и Киевской области местами возможен небольшой дождь и морось. В западных, центральных и южных областях ночью и в первой половине дня возможны туманы, которые уменьшат снизят горизонтальную дальность видимости до 200 – 500 метров.

Температура воздуха в ночное время составит +3…+8 °С, на Левобережье страны и в Карпатах +2…-4 °С; в дневное время воздух прогреется до +5…+10 °С, в западных и южных областях до +12…+17 °С.

В четверг, 10 ноября, в Украине сохранится погода без осадков, однако в западных областях вечером атмосферный фронт станет причиной небольших дождей. Ветер южный, в западной части переменный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +4…+9 °С, в восточной и северо-восточной части местами около 0 °С; днём столбики термометров покажут значения +9…+14 °С, в Одесской области до +17 °С.

В пятницу, 11 ноября, в западной части Украины и Киевской области пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. На остальной территории страны без существенных осадков. Местами возможны туманы. Ветер преимущественно юго-восточный, в западной части северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха составит ночью +3…+8 °С, днём +7…+12 °С, на юге +12…+16 °С.

На выходные, 12 – 13 ноября, погода ожидается без существенных осадков, только ночью в субботу местами в западных областях пройдёт небольшой дождь. Ветер в субботу северо-западный, 5 – 10 м/с, в воскресенье ожидается его усиление до 9 – 14 м/с, на Левобережье днём отдельные порывы до 15 – 20 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

А с 15-го ноября, как прогнозировал Стас Щедрин, грядет существенное похолодания с холодами и метелями. С его прогнозом соглашаются и на сайте "Динамика погоды".

Прогноз погоды по Киеву на две недели

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Прогноз погоды в южных областях

В то же время, несмотря на подобные "пугалки", зима, по прогнозу специалистов, будет довольно мягкой и теплой. Так, руководитель отдела климата ОО "Экодия" Евгения Засядько считает, что из-за изменения климата холодный период в зимние месяцы будет сокращаться. В свою очередь заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух прогнозирует теплую зиму. А директор Укргидрометцентра Николай Кульбида и вовсе предсказывает "ужасное потепление" зимой. При этом говорить о прекращении потепления и начале каких-либо других процессов или стабилизации пока невозможно, считает он.

В итоге после полученного объема информации украинцам остается ждать первого снега в ноябре и в то же время готовиться к "теплой" зиме, что весьма актуально в нынешней ситуации.