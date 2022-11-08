Новий, навіть не стріляний: росіяни "подарували" ЗСУ автоматичний гранатомет, чим він відомий (відео)

Особливість трофейної техніки в тому, що більшість моделей відомі та зрозумілі у використанні українським військовим.

В України та Росії багато техніки, яка використовується та виробляється ще з радянських часів. Крім великих броньованих агрегатів або засобів ППО на кшталт "Тунгуски", є й менші, але не менш смертоносні речі. Частина росія "дарує" Україні — відступаючи з позицій російські військові просто кидають озброєння. Часто воно навіть жодного разу не використане.

Бійці з Грузії, що воюють у складі ЗСУ, показали свої останні знахідки. Серед них — АГС (автоматичний станковий гранатомет) 1984 року, з якої не зробили жодного пострілу. Тепер її використовуватимуть проти окупантів.

Найбільш відомий та популярний варіант АГС-17 "Полум’я". Він, як і його наступні модифікації, призначений для атаки на солдатів поза укриттями, у відкритих траншеях або ярах. Широко використовувався в Афганістані, у тому числі і для пострілу гранатою у вікна приміщень, дальність прицільної стрілянини — понад півтора кілометра.

Радіус суцільної поразки АГС – 7 метрів, важить АГС без боєприпасів до 31 кг залежно від модифікації. Розрахунок може складатися із двох або трьох осіб.

Скорострільний та точний АГС можна встановити як на вертоліт, так і на бронетранспортер. Калібр у АГС "Полум’я" 30мм, у пізніших моделях він збільшений до 40мм і зросла дальність стрілянини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українським воїнам вдалося "затрофеїти" не лише російський безпілотник "Орлан", а й документацію та станції управління до нього, що дозволити Силам оборони ефективніше розправлятися з дронами ворога. Частину військової техніки росіян українські умільці переробляють – встановлюють на машини та виходять "міні-гради". Це дає змогу збільшувати мобільність.