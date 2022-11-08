Притула відповів на звинувачення щодо зависокої ціни на бронетехніку

Наразі волонтер пояснив таку вартість, але повірили не всі

Після оголошення благодійним фондом Сергія Притули збору коштів на 50 бронетранспортерів "Spartan", одразу спалахнув скандал щодо зависокої ціни БТРів як для цієї моделі. Волонтери та громадські діячі повідомили, що "Спартани" можна придбати набагато дешевше, але сам Сергій Притула відповів, у чому причина.

Свою публікацію з поясненнями він розмістив на сторінці у Фейсбуці. За його словами, через величезну нестачу у військових бронетранспортерів вибір команди фонду впав на Спартани з огляду на схвальні відгуки по броні, компактності, швидкості і того, що це гусеничний транспорт.

"Ми вийшли на британський ринок у пошуку партії з 50 бронетранспортерів. Чи знали ми про існування ціни 29500 фунтів, яка зараз гуляє мережею? Так, звісно ж. Проте ми зібрались купувати не 6, не 8, не 10 бронемашин. А 50-60-80 чи, можливо, 100. І це не той випадок, коли чим більше ти береш, тим більшу знижку тобі роблять. Це не конкурентний ринок. Це ринок зброї, де є продавці, які хочуть заробити, і покупці, які живуть в країні, яка воює вже і зараз!" — розповів він.

Притула пояснив, що після того, як з України відбулось контрактування невеликих партій Спартанів, на британському ринку відбулось суттєве пожвавлення по цій номенклатурі. І ті ціни, які були на ринку ще кілька місяців тому, зараз не є актуальними. Тобто великі компанії скупляють у менших продавців більшість наявних на ринку Спартанів і монопольно правлять достатньо високу ціну в межах $100 тисяч.

Публікація Сергія Притули

Серед тих, хто звинуватив Притулу в таких дорогих розцінках, є і радник Петра Порошенка та волонтер Юрій Бірюков. На своїй сторінці у Фейсбук він звинуватив Притулу у купівлі за завищеною ціною за пожертвування українців і розповів, як його волонтерський фонд купував ці самі "Спартани".

За його заявою, він придбав 14 "Спартанів" по 29 500 фунтів за одиницю техніки, тобто втричі дешевше за Притулу. При цьому він зазначив, що іноді їм теж пропонують купувати техніку по завищенним цінам, але вони знаходять шляхи купити все якнайдешевше.

"Я не дорікаю нікому. Не роблю жодних висновків. Ні на кого не "накидаю"… Просто ми не маємо команди сммщиків і піарників (не мої слова, це з одного інтерв'ю), зате є команда юристів. І є розуміння відповідальності за кожну гривню, яку ви нам довіряєте. І є досвід міжнародних закупівель. Ми знаємо, що коли нам показують Спартани за 100 000 фунтів (а саме з цієї ціни починалися переговори) – завжди потрібно рити і знаходити реальних власників, а не вистачати у першого посередника з довгого ланцюга посередників", — підсумував Бірюков.

Повідомлення Юрія Бірюкова

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим особливі бронетранспортери FV103 Spartan, які Притула збирається купувати для Збройних сил України.