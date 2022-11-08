Притула ответил на обвинения относительно высокой цены на бронетехнику

Волонтер объяснил такую стоимость, но поверили не все

После объявления благотворительным фондом Сергея Притулы сбора средств на 50 бронетранспортеров "Spartan", сразу разразился скандал по поводу высокой цены БТРов как для этой модели. Волонтеры и общественные деятели сообщили, что "Спартаны" можно купить гораздо дешевле, но сам Сергей Притула ответил, в чем причина.

Свою публикацию с объяснениями он разместил на странице в Facebook. По его словам, из-за огромной нехватки у военных бронетранспортеров выбор команды фонда пал на Спартаны, учитывая одобрительные отзывы по броне, компактности, скорости и тому, что это гусеничный транспорт.

"Мы вышли на британский рынок в поиске партии из 50 бронетранспортеров. Знали ли мы о существовании цены 29500 фунтов, которая сейчас гуляет по сети? Да, конечно. Однако мы собрались покупать не 6, не 8, не 10 бронемашин. А 50-60 -80 или, возможно, 100. И это не тот случай, когда чем больше ты берешь, тем большую скидку тебе делают. Это не конкурентный рынок. Это рынок оружия, где есть продавцы, которые хотят заработать, и покупатели, живущие в стране, которая воюет уже и сейчас!" – рассказал он.

Притула объяснил, что после того, как с Украиной произошло контрактование небольших партий Спартанов, на британском рынке произошло существенное оживление по этой номенклатуре. И те цены, которые были на рынке еще несколько месяцев назад, сейчас не актуальны. То есть, крупные компании скупают у меньших продавцов большинство имеющихся на рынке Спартанов и монопольно правят достаточно высокую цену в пределах $100 тысяч.

Публикация Сергея Притулы

Среди обвинивших Притулу в таких дорогих расценках есть и советник Петра Порошенко и волонтер Юрий Бирюков. На своей странице в Фейсбук он обвинил Притулу в покупке по завышенной цене за пожертвования украинцев и рассказал, как его волонтерский фонд покупал эти же "Спартаны".

По его заявлению, он приобрел 14 "Спартанов" по 29 500 фунтов за единицу техники, то есть втрое дешевле Притулы. При этом он отметил, что иногда им тоже предлагают покупать технику по завышенным ценам, но они находят пути купить все дешевле.

"Я не упрекаю никого. Не делаю никаких выводов. Ни на кого не "набрасываю"… Просто у нас нет команды сммщиков и пиарщиков (не мои слова, это из одного интервью), зато есть команда юристов. И есть понимание ответственности за каждую гривну, которую вы нам доверяете. И есть опыт международных закупок. Мы знаем, что когда нам показывают Спартаны за 100 000 фунтов (а именно с этой цены начинались переговоры) – всегда нужно рыть и находить реальных владельцев, а не хватать у первого посредника из длинной цепи посредников", — подытожил Бирюков.

Сообщение Юрия Бирюкова

Ранее "Телеграф" сообщал, чем особенны бронетранспортеры FV103 Spartan, которые Притула собирается покупать для Вооруженных сил Украины.