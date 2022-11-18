Скільки росіян пустили в Україну після запровадження віз: цифра радує

Процедура в’їзду в Україну для росіян помітно ускладнилася

Через вторгнення керівництво України прийняло рішення запровадити візовий режим з росією, що суттєво знизило кількість людей, які приїжджають звідти.

Таку інформацію наводить Міністерство закордонних справ у відповідь на запит hromadське, за чотири місяці його дії отримати право на відвідування нашої країни змогли лише 10 росіян.

Відомо, що через закриття представництв і посольства у рф оформити візу на в’їзд в Україну можна було через центри VFS Global у ряді великих російських міст. Однак у компанії повідомили, що її підрозділи зупинили діяльність у росії ще в середині березня.

Таким чином, візу на в’їзд із росії можна отримати лише у консульствах України у третіх країнах. Чим і скористалися згадані десять осіб, які все ж таки змогли отримати потрібний документ.

Як повідомлялося раніше, візовий режим з росією було введено з 1 липня з міркувань національної безпеки. При цьому в МЗС тоді зазначили, що факт отримання візи ще не гарантує в’їзду, оскільки росіянам доведеться проходити ретельну перевірку на кордоні.

У Росії у вересні піднялося обговорення запровадження візового режиму з Україною.