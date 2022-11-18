Сколько россиян пустили в Украину после введения виз: цифра радует
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Процедура въезда в Украину для россиян заметно усложнилась
Из-за вторжения руководство Украины приняло решение ввести визовый режим с россией, что существенно снизило число приезжающих оттуда людей.
Такую информацию приводит Министерство иностранных дел в ответ на запрос hromadske, за четыре месяца его действия получить право на посещение нашей страны смогли лишь 10 россиян.
Известно, что из-за закрытия консульств и посольства в рф оформить визу на въезд в Украину можно было через центры VFS Global в ряде крупных российских городов. Однако в компании сообщили, что ее подразделения остановили деятельность в россии еще в средине марта.
Таким образом, визу на въезд из россии можно получить лишь в консульствах Украины в третьих странах. Чем и воспользовались упомянутые десять человек, которые все же смогли получить необходимый документ.
Как сообщалось ранее, визовый режим с россией был введен с 1 июля по соображениям национальной безопасности. При этом в МИД тогда отметили, что факт получения визы еще не гарантирует въезд, поскольку россиянам придется проходить тщательную проверку на границе.
В россии в сентябре поднялось обсуждение введения визового режима с Украиной.