Удар із Білорусі буде: про що говорять останні дії росіян

Удари по Україні з території Білорусі швидше за все відновляться

На тлі чуток про можливий наступ з півночі російські окупанти можуть завдати ракетних ударів з території Білорусі із застосуванням переналаштованих на поразку наземних цілей ракет до зенітних комплексів С-300.

Як зазначив у своєму телеграм-каналі військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко, останні кілька тижнів росіяни завозили ракети до С-300 на територію Білорусі, а потім вивозили їх звідти.

За його словами, така циркуляція ракет говорить про те, що росіяни завозять ракети, переналаштовані на поразку наземних цілей, а вивозять ті, які не здатні це робити.

"Тобто росія, найімовірніше, найближчим часом має намір відновити удари по території України з території Білорусі, застосовуючи комплекси С-300", — зазначив він.

Коваленко припустив, що під удари потраплять об’єкти цивільної інфраструктури у північних областях.

Крім того, він звернув увагу на те, що росіяни не можуть переналаштовувати свої ракети прямо в Білорусі, але додав, що це дозволяє передбачати їхні дії.

Нагадаємо, раніше полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан говорив, що наразі наступу з Білорусі чекати не варто.